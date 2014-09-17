8 نصائح لحرق دهون البطن والحصول على جسم متناسق

للحصول على شكل عضلات بطن يشبه المحترفين سوف يكون الطريق إليها صعب وطويل ويحتاج إلى الكثير من التمرين ويجب أن يتم على مرحلتين أساسيتين هما فقدان الدهون ثم بناء العضلات ويتم تنفيذهما عن طريق التمارين الرياضية المنتظمة مع تناول نظام غذائي صحي.

لكي تحرق الدهون يجب أن تقلل من السعرات الحرارية في جسمك كما يجب أن تتفهم أنه لا يمكنك أن تستهدف جزء معين من جسدك لكي تحرق الدهون الموجودة فيه فحرق الدهون يحدث خلال الجسم كله وليس المنطقة التي تستهدفها فقط

التمارين الرياضية التي ترفع من نبضات القلب:

> يجب أن تحرق المزيد من الدهون وذلك عن طريق التمارين الرياضية التي تزيد من معدل ضربات القلب مثل الجري والرقص وركوب الدراجة والتجديف بحيث تمارسها من 4 إلى 5 مرات في الأسبوع ولا تقل المرة الواحدة عن ساعة.

وجبة عشاء خفيفة:

> الوجبات المتأخرة التي تتناولها في الليل قرب النوم يمكن أن تزيد من معدل تخزين الجسم للدهون ليس لأن عمليات الجسم تقترب من أن تهدأ ولكن لأن الوجبات الليلية عادة ما تعتمد على الوجبات السريعة المليئة بالدهون. لذلك يجب أن تعتمد وجبة العشاء على الخضر والفاكهة أو بعض المكسرات مع تناول الكثير من المياه أو تناول كوب من الشاي الأخضر فهو يساعد المعدة على الشعور بالإمتلاء والراحة

تناول وجبة الإفطار:

هناك بعض الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار نتيجة لعدم وجود وقت لها ولكن المشكلة أن تجاهل وجبة الإفطار تعطي الجسم المقاومة لحرق الدهون.

حاول أن تتناول البروتينات على الإفطار وتجنب الجبنة الدسمة، تناول البيض مع السبانخ وقطع من لحم الدجاج ، الزبادي مع الموز وطبق من الكورنفلكس، يجب أن تتجنب بعض الأطعمة على الإفطار، المخبوزات التي تحتوي على السكر، الأطعمة المقلية كالبطاطس أو الخبز الأبيض.

رفع الأثقال:

كلما زادت العضلات في جسمك كلما قلت معدلات تخزين السعرات الحرارية في الجسم. يعتمد الجسم على تمارين المقاومة لتقليل الدهون التي يمكن أن تُخزن على العضلات كما أنها تحافظ على الكتلة العضلية ثابتة.

حافظ على إستقرار عملية الأيض:

> هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في إبطاء عملية الأيض مما تقلل من شعورك بالجوع وتقلل من تناولك للطعام لذلك يجب أن تتجنب هذه الأطعمة:

الكربوهيدرات المكرر مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز، اولسكر حيث أن يُمتص بسرعة، الأطعمة ذات الدهون العالية مثل الأطعمة السريعة والمقلية.

تناول الكثير من المياه:

> فالمياه لا توجد في كوب المياه المباشر فقط بل في الأطعمة والشاي والقهوة التي تناولها كل يوم ولكن من المهم جدًا تناول المياه فهي تساعد على حرق الدهون في الجسم.

النوم الجيد:

> يعتقد الأطباء أن الهرمونات التي تتحكم في الشهية تتحكم في النوم أيضًا لذلك يجب أن تحصل على عدد كافي من الساعات للنوم بحيث لات تقل عى 7 ساعات كما أن النوم الجيد يساعد الجسم على حرق الدهون.

التحكم في الضغط اليومي:

> كلما زاد الضغط اليومي وعدم قدرتك على التحكم فيه كلما إحتاج جسمك إلى الطعام لذلك يجب أن تقوم ببعض تمارين الإسترخاء والتدرب على التعامل مع القلق والضغط اليومي لكي تساعد جسمك على تقليل السعرات الحرارية.