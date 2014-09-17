أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الاقتصاد السعودى: استثماراتنا فى البنية التحتية بلغت 500 مليار دولار

Google+ Print
وزير الاقتصاد السعودى: استثماراتنا فى البنية التحتية بلغت 500 مليار دولار وزير الاقتصاد السعودى: استثماراتنا فى البنية التحتية بلغت 500 مليار دولار

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجاسر اليوم ان استثمارات في التجهيزات الأساسية والبنية التحتية تقدر حاليا بنحو ترليوني ريال (3ر533 مليار دولار ) تشمل الطرق والانفاق والموانئ والسكك الحديدية والمدن الاقتصادية.

الجاسر في كلمة خلال اعمال (مؤتمر المشاريع الكبرى للنقل والبنية التحتية السعودي 2014) الذي عقد ان المحاور الرئيسية المتوقعة للقضايا الأساسية المزمع تنفيذها في خطة التنمية العاشرة تشمل الانتاجية للاقتصاد والقوى العاملة في المملكة وتحقيق المزيد من التحسين في مجال البنية التحتية.

وذكر ان المملكة تنظر الى تسهيل نقل التقنية من منظور تنموي وتطويري للاقتصاد ككل دون أن يقتصر ذلك على قطاع معين أو مشروع محدد مبينا أن من أهداف التنمية بعيدة المدى في المملكة إنشاء قائم على المعرفة لتشكل المعرفة محركا أساسيا للنمو وتكوين الثروة وإنمائها وليس نقل المعرفة فحسب.

وقال ان المملكة تسعى إلى توطين المعرفة من خلال الاستثمار في المواطن السعودي اذ تم تخصيص اكثر من نصف الاعتمادات التي رصدت لتنفيذ خطة التنمية التاسعة الحالية وقدرها 4ر1 تريليون ريال لتنمية الموارد البشرية فيما سيستمر الاستثمار في خطة التنمية العاشرة والخطط المقبلة بهدف تكوين قوى عاملة ذات مهارات عالية وتعليم جيد.

واوضح الجاسر أن الاستثمار في المؤسسات هو المجال الثاني في توطين المعرفة وتم إنشاء عدد من مراكز التميز البحثي خلال العقود الماضية مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومركز الملك عبدالله للدراسات البترولية.

يذكر ان المؤتمر ناقش قضايا النقل ومشاريع البنية التحتية والإسكان اضافة الى فرص اكتساب العمل الواعد والاستثمار والمعرفة لتحقيق نجاحات وطنية لأكبر سوق للمشاريع في الشرق الأوسط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي

"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة

«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة

«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما

«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما