جنايات المنيا تقضى بالسجن المشدد10سنوات ل5 متهمين لإختطافهم طفل

قضت محكمة جنايات المنيا ، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامهم بمصاريف المحاماة ، لقيامهم بإختطاف طفل تحت تهديد السلاح وإحتجازة فى مدينة العاشر من رمضان لمدة 48 ساعة ، ومساومة أهليتة على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحة .

> صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد القادر فزاع ، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع عز العرب ، وهاني محمد عبد السيد ، فى القضية رقم 11120 لسنة 2012 جنايات مغاغة ، والمقيدة برقم 727 لسنة 2012 جنايات كلى شمال المنيا ، بمعاقبة المتهمين “حسام محمود محمد أبو الحمد” ، و”أحمد حسن احمد محمود” ، و”صفوت رجب احمد” ، و”محمود عطا عيد” ، و”سعيد رجب أحمد” بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامهم بمصاريف وأتعاب المحاماه .

> لقيامهم بإختطاف الطفل محمود أحمد فتحى مصطفى 10 سنوات مقيم بمنشية الجزائر بمغاغة تحت تهديد السلاح ، وإحتجازة بشقة بمدينة العاشر من رمضان لمدة 48 ساعه بعد ان استقلوا القطار بمحطة سكه حديد مغاغة ، ومساومة والده على مبلغ مالى نظير عودة الطفل ، بعد علم المتهمين بقيام والد الطفل (المجنى عليه) ببيع منزل بقيمة 150 ألف جنية .