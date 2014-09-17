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“سويوز” تقل أول السياح إلى القمر

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أرشيفية

أرشيفية

ابتداء من العام 2018 سيكون بإمكان أول السياح الى القمر استخدام المركبة الفضائية الروسية “سويوز” .

وقد أعلنت شركة Space Adventures، التي تخطط لتنفيذ هذا المشروع السياحي، “باستخدام المركبات الفضائية الروسية المجربة، أنها سوف ترسل سائحين برفقة رائد فضاء محترف ليدوروا حول الجانب المخفي من القمر، على ارتفاع 100 كلم عن سطحه”.

 

تتضمن خطة الشركة، قيام مركبة “سويوز على متنها السياح بالالتحام بالمحطة الفضائية الدولية، حيث يتكييف السياح مع الظروف الفضائية خلال 10 أيام.

وسيجري أثناء ذلك إطلاق وحدة قمرية فيها محركات ومقصورة، حيث ستنفصل المركبة “سويوز” السياحية عن المحطة الفضائية الدولية وتلتحم بالوحدة القمرية، وتتوجهان نحو القمر، لتدورا حول جانبه الخلفي مدة ستة أيام.

وقد أعلنت الشركة أنها وقعت عقدا مع سائحين لم تذكر اسمهما.

يذكر أن المغنية البريطانية سارا برايتمان حسبما ذكرت صحفية “روسيا اليوم” الالكترونية  سوف تنطلق الى الفضاء في 4 اكتوبر/تشرين الأول عام 2015 في رحلة تستغرق 10 أيام، حيث ستبدأ التدريبات اللازمة لإعدادها لهذه الرحلة في 12 يناير/كانون الثاني عام 2015.

أرشيفية

أرشيفية

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