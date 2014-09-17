محافظ الأقصر يحضر مراسم إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي «عبد الفتاح» و«آل عيسي»

شهد اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، مراسم الصلح بين عائلتي «آل عبد الفتاح» و«آل عيسي» بقرية بأويل بمدينة إسنا بالأقصر، بحضور اللواء صلاح حسان، نائبا عن مدير الأمن، ورئيس مدينة إسنا محمد أبو حسوب، والقيادات الأمنية والتفيذية والشعبية وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والآلاف من أهالي القرية.

أسفرت مراسم الصلح عن انهاء خصومة ثأرية استمرت لأكثر من 7 أعوام، حيث بدأت الخصومة بينهم بخلاف بين أفراد العائلتين علي قطعة أرض راح ضحيته شاب من عائلة آل عيسي.

وأقسم رموز العائلتين اليمين على التسامح وعدم العودة مرة أخرى لمثل هذا العمل الذي يفرق ولايجمع وسط تكبيرات من الحاضرين وتعانق أفراد العائلتين،فيما قدم محافظ الأقصر خلال كلمته الشكر لجهود أبناء إسنا ورجال الدين الذين ساهموا في إتمام مراسم الصلح داعيا المواطنين للتسامح لأنه جوهر الاسلام، ومؤكدا أن جلسات الصلح تعكس وعى الأهالي لأن الأمر يتعلق بالتخلي عن عادة سيئة هي عادة الثأر.