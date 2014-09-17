أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

محافظ الأقصر يحضر مراسم إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي «عبد الفتاح» و«آل عيسي»

  • مصر
  • 18
Google+ Print

شهد اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، مراسم الصلح بين عائلتي «آل عبد الفتاح» و«آل عيسي» بقرية بأويل بمدينة إسنا بالأقصر، بحضور اللواء صلاح حسان، نائبا عن مدير الأمن، ورئيس مدينة إسنا محمد أبو حسوب، والقيادات الأمنية والتفيذية والشعبية وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والآلاف من أهالي القرية.

أسفرت مراسم الصلح عن انهاء خصومة ثأرية استمرت لأكثر من 7 أعوام، حيث بدأت الخصومة بينهم بخلاف بين أفراد العائلتين علي قطعة أرض راح ضحيته شاب من عائلة آل عيسي.

وأقسم رموز العائلتين اليمين على التسامح وعدم العودة مرة أخرى لمثل هذا العمل الذي يفرق ولايجمع وسط تكبيرات من الحاضرين وتعانق أفراد العائلتين،فيما قدم محافظ الأقصر خلال كلمته الشكر لجهود أبناء إسنا ورجال الدين الذين ساهموا في إتمام مراسم الصلح داعيا المواطنين للتسامح لأنه جوهر الاسلام، ومؤكدا أن جلسات الصلح تعكس وعى الأهالي لأن الأمر يتعلق بالتخلي عن عادة سيئة هي عادة الثأر.

اشترك وتابع الصعيد وأخباره لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية