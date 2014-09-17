صباحي يطالب بالإفراج عن “دومة” وسجناء الرأي

طالب المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة.

> وقال صباحي، في تغريدة له اليوم على موقع التدوين “تويتر”، “أحمد دومة المناضل الصلب من أجل حق المصريين في الحياة والحرية مهدد بالموت في سجنه، أطالب بإنقاذ حياة دومة والإفراج عنه وكل سجناء الرأي فورًا”.

> وكان المحامي خالد علي قال أمس إن أحمد دومة أضرب عن الطعام والشراب دون المياه منذ 21 يومًا وإن حالته الصحية تدهورت بالكامل، كما أعلن إضرابه عن الدواء الذي يعطيه له السجن لحين نقله إلى المستشفى ليتم إجراء الفحوصات اللازمة.

> أ ش أ