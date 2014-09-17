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سويفت.. “الأكثر أناقة” لعام 2014

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سويفت.. “الأكثر أناقة” لعام 2014 سويفت.. “الأكثر أناقة” لعام 2014

المغنية الأميركية تيلور سويفت

تصدرت المغنية الأميركية الشابة تيلور سويفت قائمة مجلة “بيبول” كأثر الفنانات أناقة هذا العام، بعد أن تألقت على البساط الأحمر في مناسبات مختلفة.

وجاءت سويفت في المركز الأول بين العشرة الأكثر أناقة من المشاهير، وتضمنت القائمة الممثلة الفائزة بالأوسكار لوبيتا نيونجو والمغنيتين جنيفر لوبيز وريهانا والممثلتين إيما ستون وإيما واتسون.

ووصفت سويفت “24 عامًا” أسلوبها في اختيار ملابسها بأنه “أنثوي ومتغير دائما”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت بطلة “سكاندال” كيري واشنطن الفائزة باللقب العام الماضي، لكنها لم تظهر في قائمة هذا العام.

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