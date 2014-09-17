القبض على أميركي حاول السباحة لكوريا الشمالية

قالت وسائل إعلام إن أفرادا من مشاة البحرية الكورية الجنوبية ألقوا القبض في وقت متأخر الثلاثاء على رجل أميركي سبح في نهر ينساب باتجاه كوريا الشمالية.

وقال الأميركي إنه كان يحاول الذهاب إلى الشمال للقاء الزعيم كيم جونج اون.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب نقلا عن مسؤول حكومي كوري جنوبي أن مشاة البحرية الذين يحرسون نهر هان -الذي يتجه إلى المصب ويلتقي بنهر ايمجين في كوريا الشمالية- عثروا على الرجل ممددا على ضفة النهر وقد أصابة الإعياء فيما يبدو.

وأضافت الوكالة إن الرجل الذي من المعتقد أنه في أواخر العشرينات من العمر أو أوائل الثلاثينات أبلغ السلطات الكورية الجنوبية إنه كان يريد الوصول إلى كوريا الشمالية للقاء زعيمها.

ولم تتمكن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية على الفور من تأكيد تفاصيل التقرير، لكن مسؤولا قال إن الجيش ألقى القبض على رجل أميركي في وقت متأخر الثلاثاء ويجري استجوابه.

ويأتي الحادث في أعقاب احتجاز الشاب الأميركي ماثيو ميلر في كوريا الشمالية بعد دخوله البلاد كسائح في أبريل.

وصدر ضده الأحد حكم بالسجن ست سنوات مع الأشغال الشاقة لانهامه بارتكاب “أعمالا عدائية” تجاه دولة كوريا الشمالية وذلك حسبما ذكرت صحفية “سكاى” الالكترونية.