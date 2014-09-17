الحكومة تدعو «أوتوفاز» الروسية لتصنيع سياراتها بمصر بدلًا من الاكتفاء بتجميعها

ذكرت وكالة نوفوستى الروسية، أن الحكومة المصرية عرضت على شركة «أوتوفاز» للسيارات وهى شركة سيارات روسية شهيرة، عمل مشروعات بمحور تنمية قناة السويس الجديدة، بمشاركة شركة “نصر” المصرية للسيارات، لتصنيع سيارات “لادا” الجديدة بالكامل بدلاً من تجميعها في مصر.

وقال وزير الصناعة، منير فخرى عبد النور، وفق ما ذكرته «نوفوستى»، أن مصر تستهدف جذب الشركات الشهيرة فى كافة مجالات الصناعة، للاستثمار فى محور قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن وفد من كبري الشركات الروسية سيزور مصر، لبحث إقامة مشروعات فى محور قناة السويس الجديدة.