“الزراعة”: دوريات لضبط مخالفي الصيد في بحيرة المنزلة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تشكيل دوريات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات والتعديات على بحيرة المنزلة، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها للقضاء على التلوث والتعديات في بحيرة المنزلة ومضاعفة إنتاجها من الأسماك.

> وصرح الدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية اليوم بأنه يجرى التنسيق مع وزارات البيئة والإسكان والموارد المائية والري والبحث العلمي والجهات الأمنية، لاتخاذ الإجراءات حيال مخالفي الصيد، والمتسببين في التلوث، حتى لا تتضرر الثروة السمكية.

> وأضاف الدكتور خالد أن التلوث الموجود ببحيرة المنزلة ينتج عن الصرف الصحي والزراعي والصناعي، ما يضطر الهيئة للتطوير الدوري للبواغيز بهدف إدخال مياه البحر النقية لتحسين جودة المياه وخفض حدة التلوث، فضلا عن إزالة النباتات المائية المنتشرة بكثافة على المسطح المائي وشق القنوات من البواغيز إلى عمق البحيرة.

> وحول إنتاج البحيرة من الأسماك، أوضح الحسنى أن إنتاج البحيرة يبلغ نحو 63 ألف طن، يستفيد منها 10 آلاف صياد بأسرهم، لذلك تبذل الهيئة قصارى جهدها لتنمية الثروة السمكية في البحيرة، لزيادة دخول الصيادين والحصول على منتج ذي جودة عالية من الأسماك وظهور البحيرة بمظهر حضاري وجمالي وسياحي.

> أ ش أ