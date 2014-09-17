إطلالتك في العيد..."وايد Vintage"!

"وايد Vintage" هي مختارات من قطع إكسسوارات نادرة وفريدة وثمينة من نوعها، من كل انحاء العالم تختارها المدوّنة والفاشينيستا "دانا الويلي" من الامارات العربية المتحدة. وقد اخترنا لك مجموعة من الإكسسوارات من مجموعتي "وايد Vintage" و "وايد Vintage Elite"، وهي مستوحاة من حقبة الأربعينات والستينات، كما السبعينات والثمانينات...

"سيدتي نت" التقى دانا الويلي وكان معها هذا الحوار:



من هي دانا الويلي وكيف بدأ مشوارك مع إكسوارات الVintage؟

انا فتاة أعشق الموضة وتجميع الإكسسوارات والمجوهرات النادرة والتي تعود الى الحقبة القديمة، أي الـvintage، فقد كنت مسحورة بها وبمجوهراتها واكسسواراتها، وما زلت. بدأ شغفي في انتقاء وتجميع قطع الـVintage وانا في الخامسة عشر من عمري، خلال سفري مع والديّ حول العالم، وتجوّلي في الاسواق القديمة التي تبيع قطعاً نادرة وفريدة. وقد أطلقت اسم وايد Vintage على علامتي التجارية، وكلمة "وايد" تعني "كثيراً" في اللهجة الإماراتية. وهي تتضمّن قطعاً فريدة وبأسعار مقبولة. أما وايد Vintage Elite فهو اسم مجموعتي الثانية التي تقدّم قطعاً تعود إلى حقبة الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات، بالإضافة إلى قطع نادرة من دور عالمية عريقة.

ما هو المميّز في القطع التي تختارينها؟

بالإضافة الى الميّزات التي سبقت، أقدّم قطعاً تعود الى المشاهير أمثال إليزابيث تايلور وغيرها، وتصاميم أخرى متوافر بقطعة واحدة فقط، أعمل جاهدة للحصول عليها من مختلف أنحاء العالم، كفرنسا، انجلترا، المانيا، والولايات المتحدة الأميريكية.

كيف تصفين الموضة من وجهة نظرك؟

الموضة برأيي هي نمط حياة Lifestyle، وهي اختيار، وطريقة الإنسان في التعبير بحريّة عن شخصيته، لذا علينا أن نعيشها ونعشقها.

*ما رأيك في العروض الأخيرة للأزياء في أسبوع الموضة؟

تابعت العروض الأخيرة في مدينة New York عبر حسابي الخاص على انستغرام، وقد أعجبت كثيراً بالتصاميم والألوان والقصات لمجموعة ربيع وصيف 2014-2015. وأبرزها عرض مونيك لويلييه Monique L'Huilier، كارولينا هيريرا Carolina Herrera، وأوسكار دي لا رينتا Oscar de La Renta.

اطّلعي على الصور المرفقة من تصاميم دانا الويلي، واختاري منها ما يناسب إطلالتك في العيد.