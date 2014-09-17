اختاري هونغ كونغ لختام إجازتك الصيفيّة

مع انتهاء موسم الصيف، يحرص الكثيرون على استغلال آخر أيّام إجازتهم في السفر إلى واحد من أجمل البلدان السياحيّة الجذّابة. وإذا كنت تحتارين في اختيار الوجهة المثاليّة، فإنّ "سيدتي نت" يقترح عليك زيارة هونغ كونغ، حيث يأسرك سحر جمال معالمها السياحيّة وناطحاتها السحابيّة ومينائها الفسيح.

كيف تتنقلين في داخل المدينة؟

تعتبر وسائل النقل العامة الخيار الأمثل، بالنظر إلى كثافة السكّان في المدينة، حيث تتوفر الحافلات في جميع أرجاء الجزيرة والجُزر القريبة والجارة. وبالرغم من توفّر المترو، فهو أكثر تكلفة من الباصات، علماً بأنه يعمل يومياً من السادسة صباحاً حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

تزخر هونغ كونغ، التي تحمل لقب لؤلؤة الشرق، بالعديد من الأماكن والأنشطة السياحيّة، التي لا بدّ لك من اكتشافها:

- لا تفوّتي زيارة فيكتوريا بارك، وهي حديقة عامّة، تقع شمال جزيرة هونغ كونغ، وتمتدّ على مساحة 17 هكتاراً. يستقبلك تمثال الملكة فيكتوريا عند المدخل الرئيسيّ للحديقة، التي تضمّ ملاعب للتنس وحمام سباحة وحلبة للتزلج ومساحة لمزاولة البولينج، فضلاً عن مناطق مخصّصة للأطفال. كما تُزيّن أرجاءها عدّة برك من الماء.

- اقصدي متحف علم الفلك وعلوم الفضاء في "تسيم شا تسوي"، الذي تُديره وزارة الترفيه والخدمات الثقافية في حكومة هونغ كونغ. وللمتحف جناحان: الشرقي والغربي. يتكوّن الأوّل من نواة القبّة الفلكية، التي تتّخذ شكل البيضة وتغطّي أكثر من 8000 متر مربّع. ويضمّ الجناح الغربيّ قاعة الفلك وقاعة المحاضرات ومحلاً لبيع الهدايا والمكاتب.

يُمكنك زيارته أيّام الإثنين والأربعاء والجمعة، من الواحدة بعد الظهر حتى التاسعة مساء. أمّا في يومي السبت والأحد، فالدوام من الساعة العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساء، فيما يغلق أبوابه يوم الثلاثاء.

-ولتستمتعي بمشاهدة الدلافين الوردية، زوري مصبّ نهر اللؤلؤة وجزيرة لانتاو وتشاو بنغ. كما يتمّ تنظيم الرحلات البحرية على مدار السنة لمراقبة هذه المخلوقات الجميلة؛ وذلك في أيّام الأربعاء والجمعة والأحد.

- ولا تغفلي عن تناول أشهى الوجبات الفرنسية في مطعم "كابريس"، الذي يقع في الطبقة السادسة من فندق "فور سيزونز"، ويحظى بإطلالة مباشرة على ميناء فيكتوريا في لكولون. وهو من تصميم الياباني ستوديو سبين راسخ. ويشتمل المطعم على غرفة طعام خاصّة، تتّسع لـ12 ضيفاً. وتعتبر أفضل مقاعده تلك الموجودة إلى جوار النافذة، على الرّغم من أنّ جميعها جلديّة ومريحةن وتتكئ على أفخم أنواع السجّاد الذي يُغطّي أرضيّة المساحة.

ويمكنك أن تقصدي هذا المطعم الشهير طوال أيّام الأسبوع، من الثانية عشرة ظهراً حتى العاشرة والنصف ليلاً.

ولا تكتمل رحلتك السياحية من دون المرور في أجمل أسواق المدينة، وأشهرها:

- شارع السوق الليلي:

يُعتبر واحداً من أكبر الأسواق في هونغ كونغ، وهو مواز لشارع "ناثان" في "ياو ما تيه". إذا كنت تبحثين عن شراء البضائع الرخيصة، فإنّه الخيار المثالي لك، حيث تُعرض الملابس والحقائب والساعات وأقراص الفيديو الرقميةن وإن تكن مقرصنة. والجدير بالذكر أنّ جميع المتاجر تُقفل هناك عند العاشرة ليلاً.

-سوق السيدات:

يُعدّ واحداً من الأسواق الأكثر شعبيّة، بالنسبة إلى أسعاره المناسبة للميزانيّات المتواضعة. وعلى الرّغم من اسمه، فإنّه ليس للسيدات فقط، إذ تجدين هناك مجموعة واسعة من الملابس الرجالية، فضلاً عن الأدوات المنزليّة والإلكترونيّة ولعب الأطفال.

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