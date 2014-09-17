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السماح للدفاع في «مذبحة رفح الثانية» بدخول القفص للتشاور مع المتهمين

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رفعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمى، الأربعاء، جلسة نظر قضية محاكمة عادل حبارة و34 متهماً آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، 15 دقيقة، حيث سمحت لدفاع المتهم وأعضاء هيئة الدفاع عن بقية المتهمين بدخول القفص لمقابلتهم.

وكان الدفاع طلب مقابلة المتهمين قبل البدء فى المرافعات، بدعوى أن هناك معلومات جوهرية لدى المتهمين يجب على الدفاع معرفتها والعلم بها قبل المرافعات، على حد قولهم.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بشمال سيناء والقاهرة، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلامياً بـ«مذبحة رفح الثانية»، التى راح ضحيتها 25 شهيداً من مجندى الأمن المركزى، وقتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس في الشرقية، بجانب اتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

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