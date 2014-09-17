مليونا زوج مصري يعانون من تأخر الإنجاب و15 % من أزواج العالم مصابون بالعقم

كشف المؤتمر الدولي للخصوبة والعقم، بحضور نخبة من أساتذة الذكورة والخصوبة وعلاج العقم، أن ما يصل إلى نحو مليوني زوج مصري يعانون من مشكلات تأخر الإنجاب، وأن 15 % من الأزواج في العالم يعانون من العقم .

وقدم المشاركون من خلال جلسات المؤتمر الذي نظمته مستشفي «آدم الدولى» ، الثلاثاء، مجموعة من الأبحاث الجديدة لعلاج العقم وتأخر الإنجاب من خلال مناقشات موسعة تحت عنوان «تأخر الانجاب.. نظرة شاملة لعلاج الزوجين»، وكانت المفاجأة التي أطلقها المؤتمر، ما أكدته دراسة شملت آلاف الحالات، تم إجراءها في مستشفي «آدم الدولي»، أن الحيوانات المنوية المستخلصة عن طريق الخصية ، سواء المجمدة أو المستخلصة حديثا، تساوي نسب الحمل معها في عمليات الحقن المجهري نسب الحمل مع الحيوانات المنوية المنتجة بالطريقة الطبيعية، سواء المجمدة أو المنتجة حديثا، وتزيد عنها في أحيان كثيرة، وهو ما اعتبره المشاركون بشري سعيدة لمن يبحثون عن أمل في الإنجاب.

وركزت مناقشات المؤتمر خلال جلساته العلمية في اليوم الأول علي تقديم نقطة ضوء وأمل لمن يعانون من مشكلات تأخر الإنجاب، وطرح العديد من النتائج المبهرة للأبحاث التي قدمتها نخبة من الأساتذة أطباء مستشفي «آدم»، و كليات الطب المصرية التي جعلت الأمل باقيا ومستمرا وسط زحام الحياة وضغطها العصبي، وجدد أمل الأمومة لدي السيدات، كما حرص أساتذة المستشفي على تقديم كل ما هو جديد فى هذا المجال، وإجراء مناظرة دولية عالمية لحالات عقم الرجال و الزوجين من خلال اكبر اطباء وأساتذة علاج العقم على مستوى العالم والذين تواجدوا بالمؤتمر للوقوف على ماهو جديد و حديث و ملائم للحالات المختلفة للعقم.

تناولت الأبحاث أكبر دراسة موسعة لنسب الحمل فى حالات الحقن المجهرى باستخدام الحيوانات المنويه العاديه مقارنه بالحيوانات المنويه المستخلصه عن طريق عينه الخصيه، وعلاقه تأخر الإنجاب عند الزوج بوجود الضعف الجنسى، و تجميد البويضات للحفاظ على خصوبة الزوجات، و عمليات منظار الرحم التى قد تفيد كثيرًا لتحسين الخصوبة عند الزوجات، و احدث دورلعلم الجينات الجزيئية فى فحص الأجنة قبل ارجاعها للرحم فى الحقن المجهرى، و علاج العيوب الخلقيه بالرحم والتى يسهل اكتشافها بالموجات الصوتيه ثلاثية الأبعاد، والتجميد البطىء والسريع للبويضات وما يرتبط بذلك من توقعات مرجوة أبهرت المشاركين وتحمل العديد من الآمال للباحثين عن الإنجاب.

من جانبه قال الأستاذ الدكتور مدحت عامر استاذ الذكورة و التناسل و الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة و العقم بطب القصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفي «آدم الدولى»، نظرًا لما نشهده فى الآونة الأخيرة من ازدياد ملحوظ فى تعداد السكان وما يواكبه من تطورات قد تؤثر سلبا على الصحة العامة من ازدياد مصادر التلوث والضغط العصبى المستمر لدى الافراد الذى بدوره قد يؤدى إلى ازدياد نسب العقم لدى الأزواج، بالاضافة إلى ارتفاع معدل سن الزواج، وأيضا الظروف الاقتصادية المتوالية والتى قد تشكل عبئًا نفسيًا لدى العائلة المصرية والعربية على السواء، قد يرى البعض ان لم يكن معظم الناس ان العقم أصبح مرض عضال، وبالتالى يلجأ البعض للهروب بدلا من مواجهة الأمر، و تتفاقم المشكلة اكثر فى حالة العرض على غيرالمتخصصين .

وأشار إلي الاحصائيات العالمية التي تتضمن أن مشكلة العقم لدى الزوجين هى مشكلة مشتركة حيث يشارك الزوج بنسبة بنسبة 50% ،و الزوجة 50% ، و يرجع ذلك لعدة اسباب لدى الزوجين كلا على حدة، ولكن مؤخرًا وللأسف زادت هذه النسبة عند الرجال، ومن الحالات المستعصية لدى الرجال حالات انعدام الحيوانات المنوية والتى قد تمثل نسبة لا تقل عن 10% من اجمالى حالات عقم الرجال.

وأضاف دكتور مدحت عامر: من هنا تكمن قيمة عمليات الحقن المجهرى لمثل هذه الحالات، حيث تجرى كثير من العمليات حسب كل حالة لاستخراج الحيوانات المنوية, وتشير الاحصائيات ان عدد المستشفيات المتخصصة فى مجال العقم عند الرجال بالشرق الأوسط تعد على اصابع اليد الواحدة حيث ان الأغب يهتم لحالة الزوجة اكثر من الزوج. كما ان للحقن المجهرى دوره الفعال لعلاج حالات العقم فى مصر و الوطن العربى و العالم اجمع، حيث تعد نسب النجاح العالمية مقاربة لــ 55% من اجمالى الحالات التى تجرى العملية ، و قد تختلف النتيجة من مكان الى اخر نظرا لعوامل عدة منها حالة الزوجين، وأسباب تأخر الانجاب، و التقنية المستخدمة الملائمة لكل حالة على حدة.