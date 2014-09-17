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غدا…قصر السينما يعرض فيلم”باستاردو”الفائز بجائزة مهرجان الأسكندرية السينمائى

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غدا…قصر السينما يعرض فيلم”باستاردو”الفائز بجائزة مهرجان الأسكندرية السينمائى غدا…قصر السينما يعرض فيلم”باستاردو”الفائز بجائزة مهرجان الأسكندرية السينمائى

 يعرض قصر السينما الفيلم التونسى”باستاردو”الحائز مؤخرا على الجائزة الكبرى بمهرجان الإسكندرية ابسيبنمائى،وذلك فى السابعه مسائا غدا الخميس18سبتمبر.

 فيلم  ”باستاردو”تأليف و إخراج نجيب بلقاضي،ونالت ايضا بطلته ليلى نعمان جائزة أفضل ممثله بمهرجان الأسكندرية ،كما سبق وحصل على الجائزة الكبرى الخاصة بالفيلم الروائي الطويل لمهرجان تطوان السينمائي الدولي في دورته العشرين بأبريل الماضى،وعرض في قسم السينما العالمية المعاصرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2013 . .

الفيلم بطولة لبنى نعمان،الشاذلى  العرفاوى،عبد المنعم شويقات،ويحكي  قصة طفل سيتم العثور عليه في  أكوام الزبالة بعد أسابيع من ولادته في حي شعبي فقير ليتحول فيما بعد إلى أكبر المتاجرين في الهواتف المحمولة،   حالما بالخروج من عالم الفقر والتهميش داخل حي شعبي يعاني أشخاصه من شتى أنواع البؤس والفقر والاضطهاد، لكنه يتواجه مع مافيا ترأسها أم وابنها الخاضع لها، واللذين يفرضان ضرائب على كافة قاطني هذا الحي الشعبي .

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