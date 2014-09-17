نرصد الكلمات الأكثر تكرارًا بأغانى “الهضبة” ..من أول ألبوماته وحتى “شفت الأيام”

كتب : مصطفى حمزة

ماهو سر تمسك عمرو دياب بتكرار إستخدام مفردات بعينها ، وعلى رأسها “كلام “و”عين “بأغنياته ؟!.، سؤال من المؤكد أن الشعراء الذين يكتبون له هم الأقدر فى الإجابة عليه ،وما يتبقى لنا هو رصد تلك الظاهرة المتكررة بأعمال المطرب الأكثر شهرة ونجاحا عربيا.

ومع صدور ألبومه (شفت الأيام )،والذى يحمل رقم “28″ فى مسيرة الهضبه،

سنجد أن الأغنية التى حمل الألبوم عنوانها،وهى من كلمات الشاعر تامر حسين،تضم الكلمات القريبه لقلب “عمرو”،حيث غنى بها (علمت قلبى يقول يا حبيبى أرق” كلام”)،و(متخيلهاش،ومتحلاش يوم فى “عينى”،ده أنت وجودك مالينى يا “نور العين”).

وفى أغنية (ساعة الفراق) يغنى عمرو ايضا من كلمات نفس الشاعر(ساعة الفراق تلومش حد على اللى “قاله”،واهو “كلمتين”بيهونوا الجرح اللى فينا)،و(كلنا “بنقول هننسى)،(كل واحد “قال له كلمه قال ياريتنى مقلتهاش”)،و(فى حاجات كتير بتيقى غايبه عن “عينيا”).

أما أغنية “جانا” التى كتبها نفس الشاعر ،وأهدها الهضبه لأبنته ،فيقول فيها (أجمل واحدة شافتها “عينيا”)،(كل ما أشوفها “بأقول”الله)،(بالترتيب كدا أحلى ما فيها برائتها ،ضحكتها ،”عينيها”)،و(حنيتها وسحر “كلامها”بيخلونى أضعف قدامها).

والمفارقة هنا أن أغنية “كان كل حاجه “،وهى من كلمات الشاعرأحمد شتا العائد بعد غياب للتعاون عمرو،يقول فيها(“كان بين ايديا “نور عينيا”)،علما بأن أخر أغنياتهما معا كانت (نور العين).

وفى أغنيته الغاضبه (أيوة إتغيرت ) يغنى من كلمات تامر حسين فيقول(“بأقول “أه ده حبيبى)،و(مهما “يقول لى”)،وكتب له نفس الشاعر بأغنية (وهنبتدى الحكايات) وقال(العمر إيه هيجمله غير” كلمة” فى قلوبنا،وحاتبتدى الحكايات” ماعنيك قالتلى حاجات”)و(والعمر ايه هيجمله غير “كلمة” فى قلوبنا)،و(ومشيت “عينيا”مغمضه).

ويستمر تامر حسين مستخدما كلمات الهضبه المفضله ،ويقدما معا أغنية “يا جماله”،ويقول فيها (قدام “عينيا” اللي أنا حلمت بيه .. هو اللي غير في” عيني” الحياة)،(مين اللى يقدر “يقول كلمتين”)،(قصاد “العيون” دى يتوة”الكلام”)،و(بارتب “كلامى”)،كما تكرر ذلك بأغنية (أنا مش انانى)ويغنى فيها “عمرو”(عايز الحقيقة؟ علشان مكانك إتملى “عينيك” وقلبك غيرانين،و”

أيامنا راحوا! مقدرش “أقولك” غير كده ولا ينسى قلبى “بكلمتين”

ومن كلمات الراحل مجدى النجار غنى “عمرو”(مش جديد)ويقول فيها(شفت روحى محتاجه لك “قلت”تبقى لك)و(شُفت أجمل صورة كاملة، مش “بقولهالك” مجاملة، رأيي فيك أنا “قولته” في جملة).

وكان عمرو قد غنى فى ألبومه”الليلة” أغنية”عدت الأيام “، ويقول فيها “وأنت غايب عن عنيه”، وفى أغنية” أنا عندى سؤال” يقول : أنا مش قد عينيك، ويقول : شايف لحياة أجمل بعينيك بأغنية :”جرى لى إيه “.

وكذلك “قدام عينيه بانسى الحياة بأغنية “حبيت ياقلبى”، وفى أغنية “لفيتها بلاد” يغنى عمرو “هى اللى ملتلي عينيه ” و “دى رموش العين بتقتل”، وفى”مفيش منك”يغنى “عينى عليك”، وبأخر أغانى الألبوم”ياقلبها”غنى الهضبة “اه م الهوى اللى فى عينيكى /عينيكى خدونى ” .

أما فيما يخص كلمة “كلام” فنوع عمر فى استخدامها، واعتمد قدر أكبر على الصيغة المقابلة لها وهى “قول” فغنى “قلت لنفسى” و “قول لى اقول لمين ياحبيبى” باغنية”عدت الايام”، وكذلك “أقول انا مش قدك” باغنية”عندى سؤال”، ومع تعدد استخدامه لها بمختلف أغانى الألبوم الـ12وصل عمرو لدرجة الغناء “نفسى اقولك كلمة ” و “كل كلمة حب منك اتقالت لى.، وفرحتنى قلت اه” وذلك باغنية”خلينا لوحدنا”

وقبل صدور ألبومه نشر عمرو عبر موقع يوتيوب بعض الأغانى.ومنها ما غنى به “متسالنيش حبيبى ، مفيش عندى كلام” و”ليل ونهارباشوف حبيبى اسرار”عينيك:”، وهى من كلمات صديقه الشاعر مجدى النجار وتحمل عنوان “ورضيت “.

وفى أغنيته “عايش معاك ” التى طرحها قبلها بيوم واحد على الموقع الخاص با كاديميته .يقول ” زى الملاك دى أقل “كلمة” “هاقولها” | نظرة”عينيك”للحاجة “، وكذلك “أقل”كلمة”"هاقولها”/”عينيا فى عينيك”" .وكتبها الشاعر تامر حسين. *، ومن قبلهما كانت الأغنية التى فاجأ بها عمرو جمهورحفلة فى مارينا، وكتبها له الشاعر أيمن بهجت قمر “المنسحب مؤخرا من العمل مع الهضبة” ، وتقول كلماتها “كداب اللى “يقول ” انا فاهم” و” اللى أنا شايفه ,ده أى “كلام”، وتلك الأغانى.يرجع أيضا سر حماس “عمرو ا5سنة ” لها، انها تضم كالعاده المفردات الاقرب لقلبه.والتى تكررت فى البوماته الـ26 .وهى”كلام”، و”عين “، واذا عدنا الى ماقدمه قبل ذلك من أغنيات ,ومنها “فى حاجة فيك ” التى تقول كلماتها..”قولى ايه “هيا سهل عليا.. الحيرة دى مش طبيعية / أكتر ما الواحد يتمنى /شايف الدنيا ببعينك جنة..وفى مقطع “ولا كلامك” اه يا حبيبى من رقته “.او أغنيته “قوليلى” الرد بالتحديد..يا نبقى لبعض يا نبقى بعيد”التى اكتفى بالقائها خلال حفلة فى مهرجان “ديو” بدبى ونالت إعجاب محبيه بعد نشرها على صفحاته بمواقع تويتر وفيس بوك.سنجد ايضا تكرار المفردات نفسها.مثلما سبق وتعدد وجودها بالبومه الاخير “بناديك تعالى ” .

وعند رصد أغانى البوم عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب الذى أصبح نجم الأغنية الأغلى أجراً..والاكثر ثرائاُ حيث (تبلغ ثروته41 مليون دلاراً طبقا لتقدير مجلة أرابيان بيزنس)، نجد أن اسم أغنيته “مالى عينيا”)مثلا ليست الدليل الوحيد على قوة كلمة “عين”، وذلك لانها تكررت بها ..وفى اكثر من مقطع بعدد من الاغانى الاخرى ،ومنها “قدام عينيا/عينيك تايهين”..فى أغنية “ألومك ليه”.و”عيونك لسه بتفتح” فى “ياريت سنك”..و “كل الناس شايفينا حياب الا عينيكى” .فى “قال فاكرينك”..وفى أغنيته “أغلى من عمرى” يقول ”وما شفتش إلاعينيك ،ايوة عينيك، كل ماتيجى فى عينيه، ها قرب أكتر ليك ،و”بغمض عينى عليك”..وكذلك “مقدرش اناع اللى عينى شايفاه الرقة دى اه يا سحر عينيه” و “خياله بيجى ويروح قدام عيونى” .وغيرها. .

ورغم قلة تواجد كلمته الساحرة “كلام” نسبيا، إلا أنها ظهرت فى الأغنية الرئيسية “بناديك تعالى” فى مقطع “لمس قلبى بكلمة قالتها عينيه “، وفى أغنية ”يوم ما اتقابلنا ” ..وهو يغنى “بكلمة بحبك.. اللى فى عينيك قلتها”.و “اول كلمة بينا”..”انا قلت وياتكلم بالعربى”و “مش ده برضه كلامك” فى أغنية “تجربه وعدت”، و كثيراً ما استخدم ايضا مفرده اخرى من صيغ الكلام ….حيث غنى “تقولى اه “فى “عارف حبيبى”..و” أما يقولوا _ اقولك ايوة ” فى ”قال ..فاكرينك” . *

واذا عدنا لبدايات الهضبة (الحائزعلى4 جوائز ميوزيك أوورد) سنكتشف أن عشقه لكلمات”كلام”و “عين” .بدأ فى الظهور مع ألبومه الأول ”يا طريق”، الذى صدر عام 1983، وقدم فيه من كلمات الشاعر عصام عبد الله اغنية “وقت وعشناه” ..التى يقول فى مقطع منها”مش لاقى كلام .يوصف الام جرح الاوهام”.وايضا “لقينا عيون الامل بتشدنا”.ومن كلمات الشاعرهانى ذكى .

غنى عمرو ايضا بحبك لانك “عيون الحياة”..وفى ثانى ألبوماته “غنى من قلبك” الذى صدر عام 1985..وبالتحديد فى ثلاثة أغانى..منها الأغنية الرئيسية التى كتبها الشاعر هانى زكى..وقال فيها “كلمنى”، أما الثانية فكانت فى أغنيه قال فى مطلعها “عصافير الحب..مالت وقالت لى ..كلام ” وكتبها الشاعر عصام عبد الله..وفى ثالث أهم اغنيات ألبوم التى كتبها الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور وهى “قلوع”، كان المذهب لها قائم على كلمة “عيون عيون عيون” .

وعندما قدم عمرو عامى88و89 ألبومات “ميال_شوقنا”،و قفز بهما الى عالم النجومية، غنى من كلمات صديقه والشاعر المقرب منه مجدى النجار “لا بتتكلمى ولا بتسلمى”و”كلمينى” فى”ميال”..و”انا الحبيب اللى اتكلم اول كلام” فى اغنية ”انتى عارفة ” بالبوم “شوقنا” .

وبمراجعة أسماء العديد من عناوين الأغانى بمختلف ألبومات عمرو ..نجدها من نوعية “كل الكلام / كمل كلامك مابلاش نتكلم فى الماضى/كلام العين/بلاش تكلمها/ضحكة عيون/تقدر تتكلم/قدام عيونك” ..ومن بين ما كتب هو من اغانى نجده يقول (منين حنجيب زينا عشاق..يشوفوا الدنيا بضى عينيك)..بالإضافة الى تعبيرات مثل “قمرين دول ولا عينين” و “مش بخاطرى ..مش لاقيلى حلول ..غصب عنى عيونك عودتنى ..اقول”.و “غيرت حياتى بكلمه كده قلتها بعينيك”.و”عيونها فيها كلام” .و”هى كلمة واحلى كلمة”.و “ولا احلى كلام/اخر كلامى فى عينيك” و “علم قلبى الغرام..كلمنى احلى الكلام” .

ورغم صدور أغنية “اصلها بتفرق” فى مينى ألبوم،إلا إنها كانت أيضا دليلا على حب “عمرو” لكلمة “قول” .حيث غنى “وتيجى تقولى/لما كنت بتقولى بحبك..بتقولها ليه” ،.لتنضم الى اغانى أخرى، قال فيها : “عينى قالت/تقول ايه/قالت لى قول / قال لى الوداع /كلهم بيقولوا كده فى الاول / انت ما قلتش ليه /الليلادى سيبنى اقول”..و كذلك “مش بخاطرى / غصب عنى عيونى / عودتنى اقول “..”قالوا ويا ما قالوا”. بالإضافة إلى الاغنية التى قدمها يعد ثورة 25 يناير “مصر قالت..صوت ولادى”كلمة” الحق فى بلادي”.

أما أطرف ما فى كل هذا، هو أن “عمرو” الذى غنى “عاشق صوته وكلامه”.عندما حصل على أول جائزة ميوزيك أوورد.. نالها عن أغنيته المهداة الى ابنته “نور”.وهى”نور العين” التى شارك فى إعادة صياغة كلماتها مع الشاعر أحمد شتا، وقال فيها “قلبك ندانى وقال” و”اجمل.. عيون.. فى الكون”.

وعندما كتب له الشاعر محمد رفاعى أغنية باسم إبنته “كنزى”،غنى عمرو دياب “يا كنزى وكل مليا/حياة قلبى ونور عينى/جمال الدنيا فى عينيه”..وفى مقطع اخر وصفها مغنياً : “عيونها..بتتكلم”