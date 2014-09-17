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إقامة مقر دائم لنقابة المهندسين بقناة السويس الجديدة لتقديم الدعم الفنى للمشروع

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إقامة مقر دائم لنقابة المهندسين بقناة السويس الجديدة لتقديم الدعم الفنى للمشروع إقامة مقر دائم لنقابة المهندسين بقناة السويس الجديدة لتقديم الدعم الفنى للمشروع

أرشيفية – مشروع حفر قناة السويس الجديدة

اتفقت نقابة المهندسين مع هيئة قناة السويس، على إقامة مقر دائم للنقابة بمشروع محور قناة السويس الجديدة, حتى يتسنى لها تقديم خبراتها اللازمة لدعم هذا المشروع القومي, كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر موسع للتعليم والتدريب الفني استعدادًا لمتطلبات المشروع.

وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين, في تصريح له اليوم الأربعاء, إنه استعرض في لقاء مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس, سبل دعم النقابة للمشروع وتقديم الدعم الفني والاستشارات الهندسية المتخصصة, مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون للنقابة مقراً داخل المشروع لتقديم كل ما يمكن أن يقدم من دعم لهذا المشروع الوطني الكبير.

وكشف النبراوي أنه تم الاتفاق مع الفريق مميش على أن يعقد مؤتمراً موسعاً للتعليم والتدريب الفني, بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بهذه القضية, استعداداً للمتطلبات الضخمة للمشروع وتوفير الفنيين أصحاب الكفاءات والخبرات العالية للعمل بمشروع القناة الجديد, كما بحث سبل التعاون مع اللواء أركان حرب كامل الوزير المسئول عن تنفيذ مشروع قناة السويس ورئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن المؤتمر سيعقد في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر بمحافظة الإسماعيلية وبالمشاركة مع هيئة قناة السويس.

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