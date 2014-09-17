أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الخارجية تسلم الآثار”العينات المسروقة من هرم خوفو” المستردة من ألمانيا

Google+ Print
الخارجية تسلم الآثار”العينات المسروقة من هرم خوفو” المستردة من ألمانيا الخارجية تسلم الآثار”العينات المسروقة من هرم خوفو” المستردة من ألمانيا

وزارة الخارجية

سلمت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية السفير ألفت فرح “العينات الأثرية المسروقة من هرم خوفو” والتي نجحت السفارة المصرية في برلين في إعادتها مؤخراً إلى القاهرة، إلى اللجنة المُشكلة من وزارة الآثار لإيداعها بمخازن وزارة الآثار تنفيذاً للقرار الصادر من النيابة العامة.
> وذكرت وزارة الخارجية – في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن السلطات الألمانية كانت قد قامت بفتح تحقيق في القضية بناءً على طلب من الجانب المصري بتهمة الإضرار العمد والسرقة فضلاً عن تهمة تهريب قطع أثرية مصرية خارج البلاد بطريق غير شرعي.
> كما قام السفير المصري في برلين أثناء استلام العينات الأثرية من وزيرة العلوم والفنون بولاية ساكسونيا الألمانية بالتأكيد علي أن ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان الحصول علي حقوق مصر كاملةً.. فيما أعربت الوزيرة الألمانية – أثناء تسليم العينات للسفارة المصرية في برلين- عن أسفها مؤكدة حرص بلادها واعتزازها بالتعاون مع مصر في مجال الآثار، موضحة أنها حرصت علي تسليم العينات بنفسها لتأكيد هذا المعني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية