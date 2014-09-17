الخارجية تسلم الآثار”العينات المسروقة من هرم خوفو” المستردة من ألمانيا

سلمت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية السفير ألفت فرح “العينات الأثرية المسروقة من هرم خوفو” والتي نجحت السفارة المصرية في برلين في إعادتها مؤخراً إلى القاهرة، إلى اللجنة المُشكلة من وزارة الآثار لإيداعها بمخازن وزارة الآثار تنفيذاً للقرار الصادر من النيابة العامة.

> وذكرت وزارة الخارجية – في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن السلطات الألمانية كانت قد قامت بفتح تحقيق في القضية بناءً على طلب من الجانب المصري بتهمة الإضرار العمد والسرقة فضلاً عن تهمة تهريب قطع أثرية مصرية خارج البلاد بطريق غير شرعي.

> كما قام السفير المصري في برلين أثناء استلام العينات الأثرية من وزيرة العلوم والفنون بولاية ساكسونيا الألمانية بالتأكيد علي أن مصر ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان الحصول علي حقوق مصر كاملةً.. فيما أعربت الوزيرة الألمانية – أثناء تسليم العينات للسفارة المصرية في برلين- عن أسفها مؤكدة حرص بلادها واعتزازها بالتعاون مع مصر في مجال الآثار، موضحة أنها حرصت علي تسليم العينات بنفسها لتأكيد هذا المعني.