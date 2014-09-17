غسيل شبكات المياه المرشحة لجميع أحياء مدينة الإسماعيلية

قال أحمد غريب أحمد رئيس أشغال الإسماعيلية، إن هيئة قناة السويس “مرفق مياه الإسماعيلية”، قامت بعمل برنامج لخطة غسيل لشبكات المياه المرشحة لجميع أحياء مدينة الإسماعيلية، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لإستخدام مطابق الصرف الصحى أثناء عملية الغسيل وعلى المواطنين تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الغسيل.

وتبدأ الخطة، يوم الخميس الموافق9 أكتوبر، وتنتهى 16 أكتوبر،وجاء الجدول كالآتى، الخميس 9/10 حى ثالث المنطقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والحرفين خلف المخبز الآلى، والأحد 12/10 حى أول المحطة الجديدة – منطقة الأفرنج نمرة 6، والإثنين 13/10 حى ثانى عرايشية مصر – حى السلام – البلابسة، والثلاثاء 14/10 حى أول ضواحى أبو عطوة طريق البلاجات ، التعاون ، عزبة آدم والحلوس، والأربعاء 15/10 حى ثالث عثماثون ، البلاح ، الزهراء ، الإرسال ، الأسرة ، أنيس حلمى، والخميس 16/10 حى ثانى ، الشهداء ، المنطقة الصناعية ، وطريق عز الدين.

وتبدأ عملية الغسيل من الساعة 11 مساءا حتى الثالثة صباحاً، وكل هذة الجهود، فى إطار حرص الدولة على صحة المواطنين وتسهيل الحصول على كوب ماء نظيف.