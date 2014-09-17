«الحركة الوطنية»: كلمة السيسي في الأمم المتحدة فرصة لمناقشة قضية الإرهاب

قال المهندس مروان يونس، عضو الهيئة العليا وأمين التثقيف والتدريب بحزب الحركة الوطنية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، لحضور فعاليـات الدورة 69 مـن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء خطاب مصر أمام جمعيتها العمومية يوم 25 سبتمبر الجاري، «سيكون له مردود إيجابي على مصر والشرق الأوسط، وسيكون حدثًا فارقًا في تاريخ الثورة المصرية».

وأضاف في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن تواجد مصر وإلقائها خطاب في جمعية الأمم المتحدة، التي تعد بمثابة المنبر الأعلى في العالم، «سيتيح للرئيس الفرصة للقاء رؤساء الدول وإجراء المشاورات والنقاشات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها القضايا الإقتصادية ومكافحة الإرهاب».

وتوقع «يونس» أن تشهد كلمه الرئيس تناول بعض النقاط مثل موقف مصر من عملية السلام وكذلك من الإرهاب، إضافة إلى «النهضة الإصلاحية» التي تشهدها مصر في الاقتصاد والبنية التحتية متمثلة في مشروعات كالخاص بقناة السويس.