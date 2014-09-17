محمد بن راشد: الإمارات أصبحت المركز التكنولوجي لـ2 مليار نسمة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " أن دولة الإمارات أصبحت اليوم هي المركز التقني والتكنولوجي لأكثر من 2 مليار نسمة يعيشون حولها بما تحتضنه من شركات تكنولوجية عملاقة وبما تقيمه من معارض تقنية كبرى وبما تستقطبه من كفاءات ومواهب متخصصة في كافة المجالات.



> جاء ذلك خلال استقبال سموه ظهر اليوم بقصر زعبيل في دبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي السيد جاك ما مؤسس ورئيس شركة علي بابا الصينية والتي تعد أكبر شركة تجارة إلكترونية في العالم حيث تتجاوز مبيعاتها السنوية 170 مليار دولار ويعمل بها أكثر من 22 ألف موظف في أكثر من 70 مدينة حول العالم وتعمل الشركة بشكل رئيسي على تسهيل التجارة الإلكترونية بين الأفراد والشركات والتجار على الصعيدين العالمي والصيني.



> وأضاف سموه خلال اللقاء أن التطورات المتسارعة في المجالات التقنية فرضت تغييرات كبرى في إدارة الأعمال سواء في المجال الحكومي أو في القطاع الخاص .. منوها سموه إلى أن دولة الإمارات كانت وما زالت في قلب هذه المتغيرات ومواكبةً لها باستمرار سواء عبر تغيير شكل الحكومة من العمل التقليدي إلى الإلكتروني ثم الحكومة الذكية أو عبر الاستثمار الكبير في التكنولوجيا لتوفير بيئة مثالية لقطاع الأعمال في الدولة .. كما أن التوجهات الجديدة للحكومة الآن هي دمج التكنولوجيا في المرافق الأساسية للمدن لتطوير مدن ذكية تجعل حياة الإنسان أسهل وأفضل.



> ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة علي بابا في الإمارات حيث أشار سموه إلى أن دولة الإمارات راهنت منذ البداية على التكنولوجيا كما أنها من أوائل الدول التي استثمرت في بنية تحتية متكاملة لاستضافة مدينة كاملة للإنترنت منذ بداية ظهورها كما أن اقتصاد الإمارات يصنف في التقارير الدولية على أنه من الاقتصادات القائمة على المعرفة والابتكار .. منوها سموه بترحيب الإمارات الدائم بالشركات التكنولوجية العملاقة لتأسيس مقرات عالمية لها في دولة الإمارات .



> وتناول الاجتماع مختلف أوجه التعاون التي يمكن أن تتم بين الشركة الصينية العملاقة والجهات الحكومية المتخصصة في الدولة .. كما تطرق الاجتماع إلى مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والاستثمارات الحكومية في القطاع التقني والتي تعد بين الأكثر عالميا حيث تأتي حكومة الإمارات في المرتبة الثانية عالميا في مجال الإنفاق الحكومي على التكنولوجيا المتقدمة وذلك حسب تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2014.



> وأشاد السيد جاك ما بما لمسه وشاهده في دولة الإمارات من تقدم معماري وخدمات مميزة وبنية تحتية متطورة .. مشيرا إلى أن بيئة الأعمال التي توفرها دولة الإمارات تعد نموذجا مثاليا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.



> حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي .