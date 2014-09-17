محافظ الإسماعيلية يجازى 10 أطباء لتقصيرهم فى عملهم

أصدر محافظ الإسماعيلية، قرار بمجازاة 10 أطباء وممرضين من العاملين بمستشفى فايد، نظرا لثبوت تقصيرهم فى أداء واجباتهم الوظيفية ومنهم الدكتور محمد عبد العظيم كامل مدير المستشفى والذى تم مجازاته بخصم يوم من راتبه لعدم الإلتزام بارتداء الزى الرسمى أثناء العمل بالمستشفى، ومجازاة كل من الدكتور سمير دميان استشارى طب الأطفال والدكتور جمال حسين عطية استشارى الجراحة والدكتور نادر محسن إستشارى النساء والتوليد والدكتور عوض عبد الرازق عوض إستشارى الباطنة والدكتور هشام رجب حمادة استشارى النساء والدكتور محمد عبد العليم إستشارى التخدير بخصم خمسة أيام من راتب كل منهم وذلك لعدم تواجدهم بالنوبتجية.

وشمل القرار مجازاة كل من الممرض أيمن عبد اللة محمود ورضا أحمد حسن أبو خليل بخصم يوم من راتبهما لعدم إرتداء الزى الرسمى أثناء العمل ومجازاة الممرض خالد إبراهيم محمود بخصم عشرة أيام من راتبة نظرا لقيامه بلعب البلاى ستيشن على جهاز الحاسب الألى أثناء العمل وعدم ارتداء الزى الرسمى.

وتم صدور قرار المحافظ بتوقيع الجزاءات عليهم بناءًا على التقرير الذى أعدته لجنة المتابعة والتى قامت بالمرور المفاجئ على المستشفى لمتابعة وانتظام العمل ومستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى تقدمها للمرضى والمترددين عليها.