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إنشاء فصل دراسي لطلاب مؤسستي رعاية البنين والبنات بالمنيا

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إنشاء فصل دراسي لطلاب مؤسستي رعاية البنين والبنات بالمنيا إنشاء فصل دراسي لطلاب مؤسستي رعاية البنين والبنات بالمنيا

أرشيفية

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إنشاء فصل دراسي للطلاب داخل مؤسستي رعاية البنين والبنات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ، بهدف إتاحة الحق في التعليم لجميع الطلاب قال المحافظ إننا جميعا مسئولون عن مساعدة هؤلاء الأبناء وتوفير الفرص التعليمية لهم من خلال توصيل الخدمة التعليمية لمكان تواجدهم ، مؤكدًا أن المحافظة لن تتواني عن تقديم كافة أشكال الرعاية والدعم لهم وتوفير سبل الحياة الكريمة.
> أكد رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية و التعليم أن الدراسة بالفصل ستبدأ مع العام الدراسي الجديد،ويسمى هذا النوع من التعليم بالمجتمعي والذي لا يرتبط بسن محددة، وقد تم إعداد وتجهيز الفصل بالمقاعد الدراسية لاستقبال طلاب المؤسستين ، كما قامت المديرية بتوفير المعلمين (مدرسي فصل) ،وتم عمل اختبار لتحديد مستوى كل طالب والمرحلة الدراسية المناسبة له.

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