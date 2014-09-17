إنشاء فصل دراسي لطلاب مؤسستي رعاية البنين والبنات بالمنيا

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إنشاء فصل دراسي للطلاب داخل مؤسستي رعاية البنين والبنات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ، بهدف إتاحة الحق في التعليم لجميع الطلاب قال المحافظ إننا جميعا مسئولون عن مساعدة هؤلاء الأبناء وتوفير الفرص التعليمية لهم من خلال توصيل الخدمة التعليمية لمكان تواجدهم ، مؤكدًا أن المحافظة لن تتواني عن تقديم كافة أشكال الرعاية والدعم لهم وتوفير سبل الحياة الكريمة.

> أكد رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية و التعليم أن الدراسة بالفصل ستبدأ مع العام الدراسي الجديد،ويسمى هذا النوع من التعليم بالمجتمعي والذي لا يرتبط بسن محددة، وقد تم إعداد وتجهيز الفصل بالمقاعد الدراسية لاستقبال طلاب المؤسستين ، كما قامت المديرية بتوفير المعلمين (مدرسي فصل) ،وتم عمل اختبار لتحديد مستوى كل طالب والمرحلة الدراسية المناسبة له.