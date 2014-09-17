إخلاء سبيل رقيب شرطة المتهم بتحصيله مبالغ مالية من المجندين بأسيوط

قررت نيابة مركز الفتح بأسيوط إخلاء سبيل رقيب شرطة مسؤول العهدة بقوات أمن أسيوط وقد تم حبسه على خليفة إتهامه بجمع وتحصيل مبالغ مالية من المجندين بإدارة قوات الأمن مقابل استلام العهد منهم وتسليمهم إخلاء الطرف عقب إنهاء خدمتهم العسكرية

> تلاقت قيادات مديرية أمن أسيوط بلاغًا يفيد بقيام رقيب الشرطة ” رأفت . س “مسؤول العهد بقوات الأمن بجمع وتحصيل مبالغ مالية من المجندين الذين أنهوا خدمتهم العسكرية ، مقابل تسليم العهد وتسليمهم إخلاء الطرف دون تسجيل العجز في العهدة ،.

تحرر محضر بالواقعة رقم 3197 إداري مركز الفتح وبعد العرض على النيابة والتحقيقات قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنية .