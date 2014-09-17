وزير الصحة الفلسطيني: أدوية بقيمة 8 ملايين دولار في طريقها لمستودعات الوزارة

قال وزير الصحة الفلسطيني الدكتور “جواد عواد” إن الوزارة ستتسلم خلال الأيام القليلة القادمة أدوية ومستهلكات طبية بقيمة 8 ملايين دولار وذلك بدعم من اتحاد الإغاثة الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

> وأعرب وزير الصحة عن شكره وتقديره لاتحاد الإغاثة الإسلامي ومستشاره الخاص على ما يقوم به من جهود متميزة ودعم مثمر لوزارة الصحة ومستشفياتها.. مثمنا دور الاتحاد في التخفيف من معاناة أبناء شعب فلسطين في كافة المجالات الإنسانية والصحية والتعليمية.

> جاءت هذه التصريحات اليوم الأربعاء عقب اجتماع عقده وزير الصحة “عواد” في مقر الوزارة بمدينة “رام الله” مع المستشار الخاص لرئيس مجلس إدارة اتحاد الإغاثة الإسلامي “جمال أقطيش” والوفد المرافق له وذلك بحضور مدير عام ديوان الوزير الدكتور “وائل الشيخ” ومدير التعاون الدولي “ماريا الاقرع”.

> وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أنه تم بحث تعزيز وتطوير التعاون المشترك ودعم القطاع الصحي الفلسطيني إضافة إلى مناقشة الترتيبات اللازمة لتوريد شحنة من الأدوية والمستهلكات الطبية بقيمة 8 ملايين دولار والتي أعلن اتحاد الإغاثة الإسلامي عن تبرعه بها لوزارة الصحة.

> ومن جانبه، أبدى اتحاد الإغاثة الإسلامي، خلال الاجتماع، استعداده لدعم قطاع المستشفيات وتقديم أجهزة طبية ومخبرية وأسرة طبية إضافة إلى استعدادهم للعمل على تحديث غرف التعقيم وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال تلبية الاحتياجات الضرورية وضمن الأولويات التي تضعها الوزارة.