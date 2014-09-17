هلال طهطا يقيم معسكر تدريبى استعدادًا للموسم الكروى الجديد

أقام نادى الهلال بساحل طهطا، معسكره التدريبي لفريق كرة القدم الخاص بالنادي استعدادًا لدوري الدرجه الثالثة مجموعة الصعيد وأقيم المعسكر ببيت شباب المنيل، تحت اشراف الكابتن العربي زكي ،و الكابتن ابراهيم زكي و مجموعة من أعضاء مجلس الإداره يتقدمهم: صلاح عبد الحفيظ ،وشعبان الليثي ،وعرفات يسن ،وخلف بخيت ،ومحمد ضيف الله ،وممدوح التعلب.

وقد خاض الفريق عدة مبارات ودية خلال فترة المعسكر حيث اقيمت مباراة هلال طهطا و بشتيل انتهت بالتعادل 1/1، وأقيمت مباراة هلال طهطا ونادي 6 اكتوبر وانتهت بالتعادل 2/2 ،و اختتم الفريق مبارياته الودية بمباراه نادى الترسانه “21 سنه” وهلال طهطا والتي انتهت بفوز هلال طهطا 3/1 .

ومن الجدير بالذكر أن المعسكر التدريبي أقيم بقيادة​ كابتن حنفي حامد المدير الفني للفريق،وكابتن رضا الملاح المدرب العام، وكابتن صابر ابراهيم مدرب حراس المرمي.