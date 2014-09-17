انتخاب مصر كعضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل العربية

شهد مؤتمر العمل العربي في دورته الـ41 برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة في اليوم الرابع علي التوالي من انعقاده بالقاهرة، انتخاب مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والسودان أعضاء أصيلين في مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إضافة إلى قطر كعضو احتياطي، وذلك خلال الفترة من 2014 إلي 2016.

> يشار إلى أن مجلس الإدارة هو المعني باعتماد خطة عمل المنظمة وإدارة جميع شئونها.

> ومن جانب أخر، اعتمد مؤتمر العمل تقارير لجان تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وتطوير التدريب والتأهيل المهني للنهوض بالتنمية البشرية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتفتيش العمل، ومشروع أداة معيارية بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم.

> وقالت عشري “إن المؤتمر أقر التوصية العربية الخاصة بالحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم إيمانا بأن الحماية الاجتماعية هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية والضمان والأمل لجيل المستقبل، واعترافا بتضخم حجم القطاع الاقتصادي غير المنظم ودوره في إيجاد فرص العمل ومواجهة تحدي البطالة”.

> كما دعت لجنة تطوير التدريب والتأهيل المهني للنهوض بالتنمية البشرية وتعزيز القدرة التنافسية إلي إنشاء صندوق عربي لتدريب وتأهيل وتطور وتمكين الموارد البشرية في مختلف القطاعات تسهم فيه حكومات الدول العربية وأصحاب الأعمال، كما دعت الدول العربية لوضع استراتيجيات إنمائية ذات مردودية أكبر علي تحسين مستوي معيشة الفرد، وإنماء قدراته الفكرية والابتكارية والمهنية، وذلك بإشراك أطراف الإنتاج الثلاثة.