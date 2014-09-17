محافظ جنوب سيناء: إفتتاح ١٤ مدرسة و ٤ إدارات تعليمية بداية العام الدراسي

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أنه سيتم افتتاح ١٤ مدرسة جديدة هذا العام بالمحافظة، إلي جانب ٤ إدارات تعليمية لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب، و توفير احتياجات المحافظة قبل بدأ العام الدراسي، و قدم فودة الشكر إلي الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية و التعليم الذي لبي مطالب أهالي المحافظة.

وحذر “فوده”، من المقصرين مع بدء العام الدراسي،مضيفًا أنه لا مكان المقصرين و سيتم نقل اي مقصر من مكانة، وطالب بتوفير الأعلام لكل مدرسة، وتكون تحية العلم من أجل مصر والواجب الوطني و ليس من أجل الروتين، موضحًا أثناء لقاءه بالمدرسات في مدرسة رفاعة الإبتدائي، أن عليهن واجب كبير تجاه الطلاب خاصة في هذه المرحلة، وهي مرحلة غرس القيم والسلوكيات إلي جانب حب مصر و نبذ العنف و الإرهاب و الأفكار الهدامة.

وجاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الأربعاء، عدد من مدارس الطور يرافقه فوزي همام رئيس المدينة ووائل أحمد العاصي مدير الصندوق الاجتماعي ومدير الأبنية التعليمة، وشدد علي أهمية النشيد الوطني وتوفير ملاعب للتلاميذ وقدم الشكر الي الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي طور عدد من المدارس بالمحافظة بالتعاون مع البنك الدولي.

من جانبه قال وائل العاصي مدير الصندوق الاجتماعي، إنه قام بصيانة و ترميم ١٠ مدارس بالمحافظة وبتكلفة ٤ مليون و٧٧٥ الف جنيه موزعة كالآتي ٣ مدارس بالطور و ٢ ابو رديس وواحدة في راس سدر وآخري بكاترين و نويبع وأبو زنيمة بالتعاون مع البنك الدولي و الإشراف الفني لهيئة الأبنية التعليمة.