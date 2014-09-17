سماع دوي انفجارات في حي شملان بشمال صنعاء

أفادت تقارير إخبارية، صباح الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في حي شملان، الواقع شمال العاصمة اليمنية، صنعاء.

وذكرت قناة «العربية الحدث» الإخبارية أن هذا يأتي عقب ساعات من سماع دوي انفجارين استهدفا المباني التابعة لحزب «التجمع اليمني للإصلاح».

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ارتفع فيه عدد ضحايا المواجهات بين الحوثيين ومسلحين قبليين موالين ل«حزب الإصلاح» شمالي صنعاء إلى 22 قتيلا 12 منهم حوثيون.

وكان المتحدث باسم الوفد الرئاسي اليمني المفاوض مع الحوثيين، عبدالملك المخلافي، أعلن مؤخرا عن فشل مفاوضات التهدئة التي جرت مع زعيم الجماعة في محافظة صعدة الواقعة شمال غرب العاصمة.

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