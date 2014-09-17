أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

سماع دوي انفجارات في حي شملان بشمال صنعاء

Google+ Print

أفادت تقارير إخبارية، صباح الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في حي شملان، الواقع شمال العاصمة اليمنية، صنعاء.

وذكرت قناة «العربية الحدث» أن هذا يأتي عقب ساعات من سماع دوي انفجارين استهدفا المباني التابعة لحزب «التجمع اليمني للإصلاح».

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ارتفع فيه عدد ضحايا المواجهات بين الحوثيين ومسلحين قبليين موالين ل«حزب الإصلاح» شمالي صنعاء إلى 22 قتيلا 12 منهم حوثيون.

وكان المتحدث باسم الوفد الرئاسي اليمني المفاوض مع الحوثيين، عبدالملك المخلافي، أعلن مؤخرا عن فشل مفاوضات التهدئة التي جرت مع زعيم الجماعة في محافظة صعدة الواقعة شمال غرب العاصمة.
>

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية