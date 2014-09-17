تقارير .. 4-3-3 قد تدفع صلاح أساسيا أمام شالكة

هل يشارك محمد صلاح أساسيا في أول مباريات تشيلسي في دوري أبطال أوروبا أمام شالكة؟ هل يغير جوزيه مورينيو خطة اللعب فيشارك صلاح؟ أسئلة طرحها موقع "بليتشر ريبورت الأمريكي".

ويستعد تشيلسي لاستضافة شالكة يوم الأربعاء في الجولة الأولي للمجموعة السابعة من دورالمجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونشر موقع "بليتشر ريبورت" تقرير مطولا عن اللقاء المنتظر بين تشيلسي وشالكة، مع إمكانية مشاركة المصري محمد صلاح أساسيا وذلك في حالة قرر مورينيو المدير الفني للبلوز تغير خطة اللعب.

تشيلسي حقق بداية ولا أروع حتى الآن في الدوري الإنجليزي، انتصار تلو انتصار، أهداف تلو الأخرى، أداء ممتع وانسجام كبير بين جميع لاعبي الفريق.

ويدخل تشيلسي المباراة بلا إصابات تذكر، فديجو كوستا أظهر مدي تعافيه من الإصابة، إلا أن مورينيو قد يفضل تدوير التشكيل من أجل إدخال كافة العناصر في المنافسة.

وقد يجد صلاح نفسه أساسيا بدلا من البرازيلي ويليان والألماني أندريه شورله على الجانب الأيمن في الوقت الذي يتواجد أزار على الجانب الأخر وفي المقدمة الهداف كوستا.

وبرز التقرير الأمريكي تغريدة صحفي في موقع ESPN الشهير يتمني فيها مشاركة صلاح أمام شالكة

وسجل صلاح أول مشاركاته مع البلوز هذا الموسم في لقاء سوانزي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وكاد صلاح أن يسجل هدفا رائعا في مرمي سوانزي بعد مشوار من منتصف الملعب.

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صلاح دخل في الدقيقة 82 من عمر مباراة البلوز ضد سوانزي وذلك بعد عدم تواجده في قائمة الفريق في أول جولتين في الدوري.

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