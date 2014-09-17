ترتيب Fantasy الدوري الإنجليزي مع FilGoal.com

انتهت الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لموسم 2014-2015 وينشر FilGoal.com ترتيب بطولته الخاصة للفانتازي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم FilGoal.com بطولته الخاصة للفانتازي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فإذا كنت تلعب Fantasy مع أصدقاءك يمكنك الآن أن تنضم لدوري FilGoal.com ومنافسه رواد وكتاب الموقع.

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و سينشر الموقع تقرير دوري بأسماء المتصدرين للدوري ونقاطهم بعد نهاية كل جولة من الدوري.

وتقاسم محمود زكي وفريقه "OoOoKa" و مصطفي مغاوري وفريقه " Maghawry" صدارة الترتيب برصيد 269 نقطة.

وجمع محمود زكي وفريقه "OoOoKa" 90 نقطة من الجولة الرابعة أكثر من مصطفي مغاوري وفريقه " Maghawry" صاحب الـ79 نقطة، مما جعل محمود في الصدارة.

وحل ناصر الجمال وفريقه "The aWengers" في المركز الثالث برصيد 267 نقطة.

وجاء محمد صيفي وفريقه "MoSifa7" رابعا برصيد 266 نقطة.

بينما جمع مينا داواس وفريقه "ابوداس" 264 ليحتل المركز الخامس على سلم ترتيب دوري FilGoal.com.

وسينشر FilGoal.com تقرير دوري قبل انطلاق كل جولة من الدوري الإنجليزي، لتقديم نصائح لرواد Fantasyفكونوا دائما على الموعد.