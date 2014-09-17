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سرطان الخصية يهاجم جوتيريز

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سرطان الخصية يهاجم جوتيريز سرطان الخصية يهاجم جوتيريز

أعلن الأرجنتيني جوناس جوتيريز جناح فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أنه يعاني من الإصابة بالسرطان.

ولم يعد جوناس لنيوكاسل مع بداية الموسم وسط أنباء عن معاناته صحياً، قبل أن يخرج اللاعب على شاشة التليفزيون الأرجنتيني مساء الثلاثاء ليؤكد إصابته بسرطان الخصية.

ووصف جوتيريز مرضه بأنه "أصعب مباراة علي أن أخوضها"، معترفاً أنه انخرط في البكاء فور اكتشافه للمرض.

وبدأت معاناة جوتيريز مع المرض حين شعر بآلام عقب مباراة فريقه أمام أرسنال في مايو 2013، ليكتشف مرضه بسرطان الخصية بعدها، ويجري جراحة لكن بعد أن انتشر السرطان في جسده حسبما اكتشف لاحقاً.

وقال جوتيريز أنه أخفى سر مرضه عن فريقه نيوكاسل بعد ان اعتذر عن العودة في بداية الموسم الجاري، مؤكداً أن السبب يعود لارتباطه بجلسات العلاج الكيماوي.

وقال جوتيريز أن مجموعة قليلة من أصدقائه هم من عرفوا بالسر منذ بدايته من بينهم زملائه في الأرجنتيني ايزيكيل لافيتزي لاعب باريس سان جيرمان ومدافع مانشستر سيتي مارتن ديميكيليس، بالإضافة لقائد نيوكاسل فابريتسيو كولوتشيني.

جوناس جوتيريز الذي كان يشتهر بشعره الطويل قال أن تساقط شعره أصابه بصدمة إضافية، معرباً عن احترامه لناديه نيوكاسل الذي سمح له بالرحيل احتراماً لظروفه الصحية دون التفكير في الشرط الجزائي الموجود في تعاقد اللاعب.

وأعلن جوناس أنه سيواصل علاجه الكيماوي في الأرجنتين.

وولد جوناس جوتيريز في 5 يوليو 1983 وبدأ مشواره الكروي مع فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، قبل أن ينتقل لريال مايوركا الإسباني عام 2005. ويلعب جوتيريز لنيوكاسل منذ موسم 2008.

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