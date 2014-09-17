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تخفيف عقوبة الإعدام على قيادي إسلامي في بنجلاديش إلى السجن المؤبد

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خففت محكمة بنجلاديش العليا، الأربعاء، عقوبة إعدام صادرة بحق قيادي إسلامي كبير إلى السجن المؤبد، متراجعة عن حكم أثار في 2013، أعمال عنف سياسية من بين الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

وقال النائب العام محبوبي علم، إن نائب زعيم الجماعة الإسلامية، دلوار حسين سيدي، الذي يعد من أهم وجوه المعارضة، سيمضي «ما تبقى من حياته» في السجن.

وأضاف: «ظننا أن المحكمة ستؤكد عقوبة الإعدام».

وأعرب محامو المتهم عن الاستياء من القرار، علما بأن الداعية الإسلامي البالغ 74 عاما، أدين في العام الماضي بـ8 تهم من بينها القتل والاغتصاب واضطهاد أفراد من الأقلية الهندوسية أثناء الحرب الدامية في 1971 بين بنجلاديش وباكستان التي كانت دكا تتبع لها تحت مسمى باكستان الشرقية.

وأثار الحكم الصادر في فبراير عن محكمة لجرائم الحرب تظاهرات دامية أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص ودفعت بالبلاد إلى أزمة سياسية كبرى. وتم تعزيز الأمن استعدادا لقرار المحكمة فنشر آلاف الشرطيين وعناصر القوات شبه العسكرية في كبرى مدن البلاد.

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