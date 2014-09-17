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حقل إرشادي لتوعية المزارعين بطرق حصاد فول الصويا‎ بالوادي الجديد

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حقل إرشادي لتوعية المزارعين بطرق حصاد فول الصويا‎ بالوادي الجديد حقل إرشادي لتوعية المزارعين بطرق حصاد فول الصويا‎ بالوادي الجديد

عقدت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، يوم حقل ارشادي لتوعية المزارعين بالطرق الصحيحة لحصاد محصول فول الصويا بحضور الدكتور محسن عبد الوهاب، مدير القطاع الزراعي بالمحافظة.

وقال بخيت عبد السلام، مدير الإدارة الزراعية، ببلاط بالوادي الجديد، أن اليوم الحقلي شارك فيه عدد كبير من المزارعين لمشاهدة الحصاد والاقتداء بطريقة الزراعة الجيدة للوصول إلى اعلي إنتاجية.

واكد انه تم توعية المزراعين بضرورة الاتجاه للزراعات البديلة لمحصول الأرز، والذي يحتاج إلى كميات مياه كبيرة في الزراعة فضلا عن الجدوي الاقتصادية لفول الصويا .

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