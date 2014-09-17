ضبط صيدلي بحوزته 5135 قرص مخدر داخل سيارته بدمياط

تمكن رجال مباحث مخدرات دمياط برئاسة الرائد عماد معوض رئيس قسم مكافحة المخدرات والنقيب محمد مجاهد وكيل القسم من ضبط أبو الوفا محمد .ه .ا سن60عاماً ويعمل صيدلي حر ومقيم شارع وزير بدائرة قسم أول دمياط.

وضبط بحوزته 5135 قرص مخدر متنوع ومبلغ 275 جنيهاً بالسيارة رقم46459 ملاكى دمياط ماركه سوزوكي مار وتى ذهبي اللون وهاتف محمول نوكيا، وذلك أثناء تواجده بشارع صلاح سالم على مقربة من حلواني خالد دائرة أول دمياط .

و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وبفحصه جنائيا تبين أن له ملف معلومات تحت رقم 1951 بالقسم.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 8624 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2014م .