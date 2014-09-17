محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء جورجيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم معالي إيراكلي غاريبا شفيلي رئيس وزراء جورجيا والوفد الرافق .



> وقد تبادل سموه والضيف بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي الحديث حول مجمل العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جورجيا وسبل توسيع قاعدة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين خاصة في مجال الإستثمارات المشتركة .



> كما تطرق الحديث خلال اللقاء بين سموه ورئيس الوزراء الجورجي الى الأوضاع السياسية في منطقة القوقاز إذ اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من السيد غاريبا شفيلي على آخر تطورات الوضع في بلاده خاصة وفي دولة منطقة القوقاز عموما .



> واوضح رئيس الوزراء الضيف أن بلاده ترحب بالاستثمارات الإماراتية شارحا الفرص الاستثمارية المتاحة في جورجيا والتي تتمثل في قطاعات المعادن والمياه والسياحة مؤكدا على رغبة حكومته باستقطاب مستثمرين من دولة الامارات لبناء شراكة استثمارية مجدية تعود بالخير على الجانبين ومنوها بأهمية تعزيز قطاع النقل الجوي ين البلدين في ضوء تسيير / فلاي دبي / لخمس رحلات الى تبليسي من دبي اسبوعيا معربا عن أمله في زيادة عدد هذه الرحلات بحيث تزيد من علاقات التواصل بين الشعبين على مختلف المستويات لاسيما الاقتصادية منها والثقافية والسياحية .



> صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رحب بالطرح الذي قدمه رئيس وزراء جورجيا بشأن بناء قاعدة استثمارية مشتركة مؤكدا سموه أن دولتنا تحرص على بناء علاقات وطيدة مع مختلف دول وشعوب العالم قائمة على المصالح المشتركة والاحترام والثقة وتكافؤ الفرص لاسيما على مستوى القطاع الخاص الذي يلعب دورا مهما وفاعلا في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وفي اقتصادات دول العالم.



> حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي .



> كما حضره الوفد المرافق للضيف وسعادة رولاند بيريدزة السفير الجورجي لدى الدولة غير المقيم.