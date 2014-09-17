بالصور.. ضبط بندقيتين آليتين و128 طلقة وقطع أثرية بحوزة شخصين بالوادى الجديد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالوادى الجديد من القبض على فلاح هارب من 5 احكام قضائية بحوزته بندقيتين آليتين و128 طلقة وفرد روسي وقطع أثرية .

تلقي اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من العميد صبرى غازى مدير إدارة البحث يفيد بضبط قطع أسلحة نارية وطلقات نارية وقطع أثرية في منطقة صحراوية شمال الخارجة من خلال معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة عن قيام شخصين بحيازة أسلحة نارية وقطع أثرية ويقومان بالهروب عن طريق الدروب الجبلية المجاورة لمنطقة قرية المنيرة شمال مركز الخارجة ومتجهين إلي مدينة أسيوط وعلي الفور تشكلت قوة أمنية بقيادة كلًا من العميد عصام مهني رئيس مباحث المديرية والعقيد أشرف أحمد طه من قوة المديرية والرائد أيمن المنشاوي رئيس مباحث قسم الخارجة والنقيب إسلام العوامري معاون مباحث القسم أسفرت عن ضبط كلا من ”حسني .س . أ ” 44 سنة فلاح ومقيم مركز الغنايم بأسيوط وهارب من 5 أحكام قضائية بالسجن المؤبد وغرامة عشرين ألف جنيه و ” ثابت .ش . ث ” 15 سنة طالب بالمرحلة الإعدادية ونجل شقيقة المتهم الأول وبحوزتهم بندقيتين آليتين أرقام ” 10653 – 18771 ” وفرد روسي محلي الصنع و128 طلقة نارية 7,62 *39 مم و 5 خزنة سلاح آلي و 5 قطع أثرية مختلفة الأحجام .تم التحفظ المضبوطات وتحرير المحضر رقم 4260 جنح قسم الخارجة وتم إحالته إلي النيابة العامة لأتخاذ الإحراءات القانونية حيالهم .