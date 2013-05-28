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غدا.. الجزائر تشارك في اجتماع طهران حول سوريا

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غدا.. الجزائر تشارك في اجتماع طهران حول سوريا غدا.. الجزائر تشارك في اجتماع طهران حول سوريا
الخارجية الجزائرية: سنؤكد على موقفنا الهادف لوقف العنف وحل الأزمة السورية سياسيا

كتب : الأناضول الثلاثاء 28-05-2013 20:24

أعلنت الجزائر، اليوم، مشاركتها في اجتماع يعقد غدا بطهران حول الأزمة السورية تحت شعار "وقف العنف واجتناب تنمية الأزمة إقليميا".

وقال بيان للخارجية الجزائرية، اليوم، إن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي سيشارك، يوم غد، بطهران في اجتماع حول سوريا يحمل شعار "وقف العنف واجتناب تنمية الأزمة إقليميا".

وكانت طهران دعت إلى اجتماع، الأربعاء، للتشاور بشأن الأزمة السورية والرامي إلى المساعدة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في هذا البلد.

وأوضح بيان الخارجية الجزائرية أن هذا الاجتماع يأتي في سياق جهود المجموعة الدولية لحل الأزمة السورية سياسيا وكذلك في إطار التحركات الجارية لعقد مؤتمر دولي حول سوريا.

وأضاف أنه سيكون مناسبة للتأكيد على موقف الجزائر الداعي لوقف العنف مهما كان مصدره وحل الأزمة سياسيا وعن طريق الحوار، السبيل الوحيد لحلها بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

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