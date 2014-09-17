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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بالفيوم

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بالفيوم ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم ، بالتنسيق مع وحدة مباحث سنورس تتمكن من ضبط 3 من أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى .

تلقى اللواء الشافعى محمد حسن مدير أمن الفيوم ، إخطارا من اللواء محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى ، يفيد ، ضبط 3 من أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بقرى المحافظة .

وتبين أنهم قاموا بـ 7 وقائع سرقة بعدد من القرى ، حيث تم اعترفوا بالسرقة من 4 أماكن مملوكة لمواطنين وأرشدوا عنها حيث تم ضبطهم وتعرف أصحابها على المتهمين الثلاثة ، وتحرر المحضر 21726 إدارى ، وأخطرت النيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق .

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