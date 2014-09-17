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بالصور .. “متحف ثورة 23 يوليو” .. 18 عاماً و الترميم مازال مستمرا

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"متحف ثورة 23 يوليو"

“متحف ثورة 23 يوليو”

تقرير : مارينا ميلاد

فى منطقة الجزيرة ، يطل على ضفاف النيل ، حاملاً بين أعمدته و جدرانه أحداث سياسية عدة كان شاهداً عليها ، و قرارات مصيرية تم إتخاذها بداخله ، و أسرار ربما لم تتعدى غرف مكاتبه حتى الأن .. مبنى مجلس قيادة ثورة 23 يوليو ، الذى يقدر عمره بنحو 63 عاماً ، توالت عليه خمسة أنظمة ومازال فى مرحلة الترميم و التطوير.

على الطراز اليونانى القديم .. امر الملك فاروق الأول بانشاء المبنى عام 1949 ليكون مقراً لليخوت الملكية ، واستغرقت مدة بناءه ثلاث سنوات حتى عام 1951، ثم تحول بعد عام واحد لمقر مجلس قيادة ثورة 23 يوليو ، ليضم إجتماعات قيادات وضباط الجيش المصرى ، وعلى رأسهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، و اللواء محمد نجيب ، و الرئيس الراحل أنور السادات .

 

"متحف ثورة 23 يوليو"

“متحف ثورة 23 يوليو”

و لم تقتصر ما شهدته ثنايات هذا المبنى العريق على حد إجتماعات مجلس قيادة الثورة فقط ، لكن اجريت داخل قاعاته المحاكمات التى اقامها المجلس للسياسيين و العسكريين ، كما انطلقت منه جنازة الرئيس عبد الناصر عام 1970.

“قررالرئيس حسنى مبارك تحويل مبنى مجلس قيادة ثورة 23 يوليو إلى متحف يحكى تاريخ الثورة و يضم مقتنيات زعمائها” .. تصدر هذا الخبر أغلب الصحف المصرية عام 1996 ، و توليا وزراة الثقافة و قطاع الفنون التشكيلية منذ هذا الوقت مسئولية ترميم المبنى و تطويره ، و لكن لم يتم العمل به إلا فى عام 2009 عندما اصدرت المصرية قراراً بضم المبنى للأثار الأسلامية و تسليمه لشركة المقاولون العرب للبدء فعلياً فى تحويله لمتحف تاريخى يوثق ثورة يوليو بالصوت و الصورة.

 

 

"متحف ثورة 23 يوليو"

“متحف ثورة 23 يوليو”

يتكون المبنى ، الذى يحيط به سور من الصاج و لوحة كبيرة تشيرإلى أنه مشروع يخضع للتطوير، من ثلاث طوابق و 40 غرفة ، و من المقرر بحسب الخطة الموضوعة له أن يضم 11886 قطعة ، تشمل : سيارة “أوستين” كان يمتلكها الرئيس عبد الناصر، أساسات مكتبية ، تحف ، منضدة الاجتماعات ، مجموعة من الملفات الشخصية و الصور ، التى تحكى السيرة الذاتية لضباط الثورة ، و الوثائق المصرية و البريطانية الخاصة بتلك الفترة ، إضافة إلى مكتبة تضم الكتب و البحوث و الدراسات و الأفلام التسجيلية التى تؤرخ أحداث الثورة.

” بشتغل هنا من 6 سنين، و مش بشوف أى تغيير بيحصل ، و مهندسين بيجوا يوم اه و يوم لأ ، و مسئولين وزراة الثقافة و قطاع الفنون بيزوروا المشروع على فترات مختلفة “.. هكذا يقول محمد عبد الرحمن، أحد عمال الجراج المواجه للمتحف.

"متحف ثورة 23 يوليو"

“متحف ثورة 23 يوليو”

ومن جانبه يقول محمد عادل ، مدير إدارة المتاحف القومية ، إن المشروع تعطل أكثر من مرة بسبب ضعف التمويل و عدم كفاية الاعتمادات و المستحقات الموجهة للشركة المنفذة ، مضيفاً : “بدأت المرحلة الأولى عام 2009 و انتهت خلال عام واحد ، تلتها المرحلة الثانية ، و التى استمرت عامين حتى 2012 ، و تعطل المشروع خلال تلك الفترة مرة أخرى بسبب الأوضاع السياسية و الأقتصادية ، و حالياً يتم إنهاء إجراءات البدء فى المرحلة الثالثة ، ليتبقى مرحلة واحدة فقط و ينتهى مشروع المتحف بالكامل”.

و عن تصميم المتحف ، يوضح عادل لـ “اونا” ، أن هناك شكل معمارى معين تعمل شركة المقاولون العرب على تنفيذه بالمتحف ، و هو أن يتم ترميم المبنى على شكله القديم دون تغيير مع الأحتفاظ بشكل الأعمدة المميزة له ، كما يغطيه شكل النسر من أعلى فى إشارة للقوات المسلحة المصرية ، وسوف يتم إضافة مسرح لتقديم العروض و الأفلام الوثائقية الخاصة بثورة 23 يوليو.

 

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أونا

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