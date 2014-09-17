بالصور .. “متحف ثورة 23 يوليو” .. 18 عاماً و الترميم مازال مستمرا

تقرير : مارينا ميلاد

فى منطقة الجزيرة ، يطل على ضفاف النيل ، حاملاً بين أعمدته و جدرانه أحداث سياسية عدة كان شاهداً عليها ، و قرارات مصيرية تم إتخاذها بداخله ، و أسرار ربما لم تتعدى غرف مكاتبه حتى الأن .. مبنى مجلس قيادة ثورة 23 يوليو ، الذى يقدر عمره بنحو 63 عاماً ، توالت عليه خمسة أنظمة ومازال فى مرحلة الترميم و التطوير.

على الطراز اليونانى القديم .. امر الملك فاروق الأول بانشاء المبنى عام 1949 ليكون مقراً لليخوت الملكية ، واستغرقت مدة بناءه ثلاث سنوات حتى عام 1951، ثم تحول بعد عام واحد لمقر مجلس قيادة ثورة 23 يوليو ، ليضم إجتماعات قيادات وضباط الجيش المصرى ، وعلى رأسهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، و اللواء محمد نجيب ، و الرئيس الراحل أنور السادات .

و لم تقتصر ما شهدته ثنايات هذا المبنى العريق على حد إجتماعات مجلس قيادة الثورة فقط ، لكن اجريت داخل قاعاته المحاكمات التى اقامها المجلس للسياسيين و العسكريين ، كما انطلقت منه جنازة الرئيس عبد الناصر عام 1970.

“قررالرئيس حسنى مبارك تحويل مبنى مجلس قيادة ثورة 23 يوليو إلى متحف يحكى تاريخ الثورة و يضم مقتنيات زعمائها” .. تصدر هذا الخبر أغلب الصحف المصرية عام 1996 ، و توليا وزراة الثقافة و قطاع الفنون التشكيلية منذ هذا الوقت مسئولية ترميم المبنى و تطويره ، و لكن لم يتم العمل به إلا فى عام 2009 عندما اصدرت الحكومة المصرية قراراً بضم المبنى للأثار الأسلامية و تسليمه لشركة المقاولون العرب للبدء فعلياً فى تحويله لمتحف تاريخى يوثق ثورة يوليو بالصوت و الصورة.

يتكون المبنى ، الذى يحيط به سور من الصاج و لوحة كبيرة تشيرإلى أنه مشروع يخضع للتطوير، من ثلاث طوابق و 40 غرفة ، و من المقرر بحسب الخطة الموضوعة له أن يضم 11886 قطعة ، تشمل : سيارة “أوستين” كان يمتلكها الرئيس عبد الناصر، أساسات مكتبية ، تحف ، منضدة الاجتماعات ، مجموعة من الملفات الشخصية و الصور ، التى تحكى السيرة الذاتية لضباط الثورة ، و الوثائق المصرية و البريطانية الخاصة بتلك الفترة ، إضافة إلى مكتبة تضم الكتب و البحوث و الدراسات و الأفلام التسجيلية التى تؤرخ أحداث الثورة.

” بشتغل هنا من 6 سنين، و مش بشوف أى تغيير بيحصل ، و مهندسين بيجوا يوم اه و يوم لأ ، و مسئولين وزراة الثقافة و قطاع الفنون بيزوروا المشروع على فترات مختلفة “.. هكذا يقول محمد عبد الرحمن، أحد عمال الجراج المواجه للمتحف.

ومن جانبه يقول محمد عادل ، مدير إدارة المتاحف القومية ، إن المشروع تعطل أكثر من مرة بسبب ضعف التمويل و عدم كفاية الاعتمادات و المستحقات الموجهة للشركة المنفذة ، مضيفاً : “بدأت المرحلة الأولى عام 2009 و انتهت خلال عام واحد ، تلتها المرحلة الثانية ، و التى استمرت عامين حتى 2012 ، و تعطل المشروع خلال تلك الفترة مرة أخرى بسبب الأوضاع السياسية و الأقتصادية ، و حالياً يتم إنهاء إجراءات البدء فى المرحلة الثالثة ، ليتبقى مرحلة واحدة فقط و ينتهى مشروع المتحف بالكامل”.

و عن تصميم المتحف ، يوضح عادل لـ “اونا” ، أن هناك شكل معمارى معين تعمل شركة المقاولون العرب على تنفيذه بالمتحف ، و هو أن يتم ترميم المبنى على شكله القديم دون تغيير مع الأحتفاظ بشكل الأعمدة المميزة له ، كما يغطيه شكل النسر من أعلى فى إشارة للقوات المسلحة المصرية ، وسوف يتم إضافة مسرح لتقديم العروض و الأفلام الوثائقية الخاصة بثورة 23 يوليو.