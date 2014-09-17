الجارديان: “داعش” تهدد باستهداف البيت الأبيض والقوات الأمريكية

هدد متشددو تنظيم “داعش” باستهداف البيت الأبيض وقتل قوات أمريكية في مقطع فيديو جديد أعد بطريقة بارعة للرد على حملة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتقويض التنظيم وتدميره.

وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني أن الفيديو يظهر رجلا ملثما على وشك إطلاق النار باتجاه رؤوس سجناء جالسين على ركبهم.

وأوضحت الصحيفة أن هذا المقطع نشر عقب إشارة مسئولين كبار بالجيش الأمريكي لإمكانية انضمام القوات الأمريكية للقوات العراقية التي تقاتل “داعش” على الرغم من تأكيد أوباما بأن جنود بلاده لن يشتركوا في القتال على الأرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيديو يعرض لقطة لقوات أمريكية تتعرض لإطلاق نار وتصاب وتنقل في عربات مدرعة في تهديد بإمكانية حدوث ذلك إذا أعيد نشرها للعراق ثم يذكر بتصريح لأوباما يعلن فيه أن “قواته لن تعود للقتال في العراق”.

وأضافت الصحيفة أنه قرب نهاية الفيديو تعرض صورة مهزوزة للبيت الأبيض ملتقطة من مركبة متحركة..مما يشير إلى أن المبنى مستهدف.

ولفتت الصحيفة إلى أن مقطع الفيديو نشر بواسطة مركز “الحياة” الإعلامي المسئول عن الدعاية باللغة الإنجليزية لتنظيم “داعش”.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي الجنرال مارتن ديمبسي قد ذكر أنه واثق من أن التحالف الذي تقوده أمريكا سوف يدحر تنظيم داعش لكنه لم يستبعد أن يطلب من أوباما ارسال قوات برية لمقاتلة المسلحين على الارض- وهو الأمر الذي يستبعده أوباما من حساباته.

وأضاف ديمبسي..قائلا “وجهة نظري في هذه المسألة هي أن التحالف هو الطريق المناسب للمضي قدما، وأعتقد بأن التحالف سيحقق مراده، ولكنه فشل في تحقيق أهدافه وشكل داعش تهديدا للولايات المتحدة، فبالطبع سأرسل توصياتي إلى أوباما بضرورة استخدام القوات البرية”.

أ ش أ