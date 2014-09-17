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انتكاسة جديدة لريبري

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انتكاسة جديدة لريبري انتكاسة جديدة لريبري

تعرض الفرنسي فرانك ريبري لانتكاسة جديدة، بعد أن أعلن مدرب بايرن ميونيخ جوسيب جوراديولا أنه سيغيب عن مواجهة مانشستر سيتي الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا "ريبري لن يكون معنا، حيث تم عرضه على الأطباء وقالوا لي أنه لن يستطيع اللعب، هذا كل ما في الأمر".

وأضاف جوارديولا "ليس لدي معلومات عن موعد جاهزيته، وإن كنت اعتقد أنه سيغيب لفترة".

ويعاني ريبري من إصابة متكررة في الركبة، وكان قد خاض أول مباراة له هذا الموسم أمام شتوتجارت في البوندزليجا، مسجلا هدف البافاري الثاني، وانتهت بالمباراة بفوز بايرن 2-0.

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