بيكيه يعلن جاهزيته للمباريات .. ويشيد بزميله

أ ش أ - أكد جيرارد بيكيه نجم دفاع نادي برشلونة الاسباني أنه يشعر بأنه وصل لقمة مستواه وأنه لم يعد يعانى من أي الآم في أعلى الخذ كما كان عليه الحال سواء في التدريب أو عند المشاركة في المباريات.

غير أن نجم النادي الكتالوني.. أوضح أن قرار مشاركته أساسيا في المباريات لا يرجع إليه ولكنه قرار المدير الفني لويس انريكي، مؤكدا انه سيقاتل من أجل إستعادة مكانه في التشكيل الأساسي للفريق.

وأوضح بيكيه في تصريحات لصحيفة "ماركا" الأسبانية، أن رغم البداية المتعثرة لنادي ريال مدريد لكنه سيظل المنافس الأول لبرشلونه حتى نهاية الموسم وانه لا يتخيل أن يبتعد النادي الملكي عن المنافسة على بطولة الدوري.

وفيما يتعلق بدوري الأبطال .. أوضح أن الفريق يضم جيل جيد جدا من اللاعبين ويجب أن يستفيدوا جميعا من هذا الأمر بأقصى صورة ممكنة خاصة وإن الفريق شهد فترة رائعة من خلالهم وان كان من غير المتصور أن يفوز برشلونه ببطولة دوري الأبطال كل عام.

على جانب آخر آثنى بيكيه على قدرات المدافع ماتيو مشيرا الى انه لاعب سريع للغاية يقوم بتنظيف منطقة الجزاء من الخطر بشكل جيد وتكيف سريعا مع اسلوب اداء برشلونه واشار الى ان اهم مكاسب النادى فى الموسم الجديد تحسن مستواه من الناحية الدفاعية وان اكد ان الموسم مازال طويلا وان هذا التحسن يجب ان يستمر حتى النهاية.