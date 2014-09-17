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ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة بالدقهلية

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ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة بالدقهلية ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عاطل، بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى حملة أمنية بالدقهلية.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مديرأمن الدقهلية أخطارا من اللواء السعيد عمارة مديرالمباحث الجنائية بشن حملة أمنية أسفرت عن ضبط العربي . ا . م وشهرته العربي أبو سمره 27سنة عاطل ومقيم – ميت خميس مركز المنصورة وبحوزته  5  حصوات لجوهر الهيروين المخدر وزنت 250 جرام وسلاح ناريوتبين أنه مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 33 جنح القليوبية لسنه 2011م عقب أحداث 25 يناير عام 2011م وميزان حساس .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه من المتعاطين .

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