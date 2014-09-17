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ضبط مسجون بحوزته لفافة بانجو بغرض الإتجار بسجن سرس الليان بالمنوفية

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ضبط مسجون بحوزته لفافة بانجو بغرض الإتجار بسجن سرس الليان بالمنوفية ضبط مسجون بحوزته لفافة بانجو بغرض الإتجار بسجن سرس الليان بالمنوفية

 

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث سجن سرس الليان من ضبط مسجون وبحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار ؛ تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير امن المنوفية أخطارا من ريس مباحث سرس الليان يفيد بضبط النزيل عبد المنعم محسن 24 سنة فى القضية رقم 4491 جنح قسم منوف لسنة 2014 مخدرات قيد التحقيق وبحوزته لفافة بانجو المخدر وقطعة داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر ؛ عقب انصراف الزيارة .

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار داخل السجن، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر رقم 4817 جنح قسم سرس الليان لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .

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