بالصور.. محافظ البحيرة يستعرض تطوير مسجد أبومندور‎ الأثرى

استعرض اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الرسومات الهندسية الخاصة بتطوير المنطقة المحيطة بمسجد أبو مندور الأثرى، بمدينة رشيد والتى قامت بتصميمها المهندسة عزة دغيدى مدير عام الديكور والجرافيك بالإدارة الهندسية بوزارة الآثار.

جاء ذلك فى إطار تطوير المنطقة المحيطة بمسجد أبو مندور الأثرى على النيل بمدينة رشيد والمزمع عقد بروتوكول بين المحافظة ووزارتى الآثار والأوقاف يوم الجمعة المقبل لترميم وتطوير المساجد الأثرية برشيد.

و ضمت خطة التطوير، إنشاء 2 بوابة على الطراز الإسلامى،على الطريق المؤدى من وإلى المسجد بإرتفاع لا يسمح بمرور سيارات النقل الثقيل وإنشاء سور حول حرم المسجد وعمل مجموعة من الأكشاك الخشبية لبيع الهدايا التذكارية وكافتيريا وبرجولات خشبية لجلوس المترددين.

حضر اللقاء المهندسة ناديه عبده ـ نائب المحافظ ومحمد الصيرة السكرتير العام و عبدالله قوطة رئيس مشروعات تطوير المحافظة ووشباب المهندسين بمشروعات التطوير والمهندسة عايدة ماضى مدير مشروع تطوير رشيد .