“الحق في الدواء” يتقدم بدعوى للقضاء الإدارى لإلزام محلب بتفعيل قانون الملكية الفكرية

قام المركز المصرى للحق فى الدواء برفع دعوى امام محكمه القضاء الادارى 1451 ضد كلا من السيد المهندس رئيس الوزراء والسيد الدكتور وزير الصحه بصفتيهما .

طالب المركز بقيام المسؤلين بإعطاء أمر التسجيل الإجبارى للأدويه الذى نص عليه قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وخاصه ان مقرارات منظمه التجاره العالميه فى دورة الدوحة 2002 أعطت الدول التى تعانى أوبئة أو أمراض فتاكه ان تقوم بتصنيع الأدويه دون الرجوع للشركات المصنعة وهو ماحدث فى دول أخرى مثل جنوب افريقيا والبرازيل والهند

واستندت الدعوى الى ان الماده مادة 23 التي تنص على “يمنح مكتب براءات الاختراع – وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء – تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص. وذلك في حالات إذا رأى الوزير المختص – بحسب الأحوال – أن استغلال الاختراع يحقق أغراض المنفعة العامة غير التجارية ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة، وسلامة البيئة والغذاء ، مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى ، يصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين (1)، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.

كما نصت المادة على انه إذا طلب وزير الصحة في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها ، ويجب في جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية ، المبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها والتحكم فى الاسعار مما يعد حائلا امام المواطنين ويمنع علاجهم .

فبموجب اتفاقية التريبس الموقعة عليها مصر وقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، يمكن للشركات المصرية تصنيع أي مستحضر لا يخضع للحماية ببراءة الاختراع داخل الأراضي المصرية، وهي حالة “سوفوسبوفير” الآن. كما أنه بموجب نفس النصوص يمكن للدولة المصرية وقف العمل ببراءة الاختراع لأي دواء تحت الحماية ترى أهمية توفيره للمريض المصري بسعر منخفض، وهو ما يسمى بالترخيص الإجباري. وهو من ضمن المرونات التي يمكن لمصر اللجوء إليها في حالة تسعير الأدوية بأسعار خارج متناول المرضى أو في حالة انتشار أي مرض بشكل يهدد أمن البلاد.