أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

عاشور: جلسة استماع لـ”الإصلاح التشريعي” حول قوانين النقابات بعد إجازة عيد الأضحى

Google+ Print
عاشور: جلسة استماع لـ”الإصلاح التشريعي” حول قوانين النقابات بعد إجازة عيد الأضحى عاشور: جلسة استماع لـ”الإصلاح التشريعي” حول قوانين النقابات بعد إجازة عيد الأضحى

سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية بلجنة الإصلاح التشريعي

صرح سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية بلجنة الإصلاح التشريعي بأن اللجنة ستعقد جلسة استماع للنقابات عقب أجازة عيد الأضحى المبارك بشأن مقترحاتهم حول تعديل قوانين النقابات.

وأضاف عاشور – في تصريحات للمحررين البرلمانيين – أن اللجنة تقوم بمراجعة قواعد البيانات المتعلقة بقوانين النقابات المهنية، مشيرا إلى أن هدف اللجنة في إجراء التعديلات على القوانين المنظمة للعمل النقابي هو توحيد القواعد القانونية العامة التي تحكم نظام عمل النقابات وتوحيد طريقة التقاضي والطعون على القرارات، حيث أن هناك حالة تشتيت كبير في الطعون على القرارات النقابية فجزء أمام المحاكم الإدارية وأخر أمام محكمة النقض.

ولفت عاشور إلى وجود تعاون بين اللجان النوعية للجنة الإصلاح التشريعي، منوها بأن اللجنة ستوحد القوانين والقواعد العامة والتي تتعلق بديمقراطية عمل النقابات وعدم جواز فرض الحراسة أو حل مجالس الإدارات إداريا، إلى جانب توحيد القواعد العامة للتظلم.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا