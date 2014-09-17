القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالاكراه بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض علي تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع سرقات السيارات تحت تهديد الأسلحة النارية وأعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية .

تلقى اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية إخطارا بالواقعة من مامور مركز الخانكة ، وعلي الفور تبين ضبط ماهر ع .ا م .ع 36 سنة عاطل والسابق اتهامة فى 2 قضية “سرقة – ضرب ” آخرهم القضية رقم 28485جنح الخانكة لسنة 2004م سرقة المحكوم عليه هارب فى قضيتين سرقة تيار كهربائي وضرب ، وعماد . م . ص. م 26 سنة عاطل والسابق اتهامة فى 2 قضية ” سرقة – مخدرات ” اخرهم القضية رقم 801 جنايات الخانكة لسنة 2007 مخدرات ، وسيد . ع.س .ف .ن 26 سنة عاطل ، وعبد السلام . ر. ع .ا . ح 26 سنة عاطل ، وأحمد. ج. ع . ا . إ. ا 23 سنة عاطل ،ومحمد .م .ن . م . أ 23 سنة عاطل والمحكوم عليه هارب فى القضية رقم 4461 جنح مركز الخانكة لسنة 2013 ضرب، حصر رقم 121010 لسنة 2013 م ، الحكم غيابى 6 أشهر ، ومحمود . ح . ع. م 23 سنة عاطل والمحكوم عليه هارب فى القضية رقم 4461 جنح مركز الخانكة لسنة 2009 سرقة ، حصر رقم 5386 لسنة 2012 ، الحكم غيابى 6 أشهر ، ومحمد . س. ح . م . ج 24سنة عاطل ، وإسلام . م . إ . ش 26سنة عاطل .

وبالفحص تبين ضبط المتهمين وبحوزتهم سلاح نارى بندقية خرطوش تركى الصنع و 7 طلقة وعدد 3 سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 3 سلاح ابيض ” مطواه ” حال إستقلالهم السيارة رقم 40189 ملاكى شرقية ماركة سوزوكى فان بيضاء اللون “جارى فحصها ” و3 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركات “صنى – حلاوه – هوجان ” وجميعهم سوداء اللون .

وتم بإرشادهم ضبط السيارة رقم 962 م ب م تاكسى عداد ماركة هيونداى فيرنا بيضاء اللون مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 18728 جنح مركز الخانكة لسنة 2014 عن بلاغ المدعو محمود عبد الفتاح أحمد على 46 سنة سائق من قبل سبعة أشخاص مستقلين سيارة سوزوكى بيضاء اللون وبمواجهتهم بما اسفرت عن التحريات والضبط أعترفوا بصحتها وحيازته للأسلحة النارية والبيضاء لإرتكاب جرائمهم.

وتم أتخاذ إجراءات كف البحث عن السياره المضبوطة فى حينه، وجارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى .

وتحرر عن تلك الإجراءات محضراً ملحقاً للمحاضر الأصلية ، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق .