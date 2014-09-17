أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظة القاهرة: حريق باب الشعرية أسفر عن خسائر في الممتلكات

Google+ Print
محافظة القاهرة: حريق باب الشعرية أسفر عن خسائر في الممتلكات محافظة القاهرة: حريق باب الشعرية أسفر عن خسائر في الممتلكات

 

ارشيفية

أكد المهندس مصطفى عبدالعزيز رئيس حي باب الشعرية أن الحريق الذي شب اليوم الأربعاء بأحد العقارات في ميدان باب الشعرية لم تنتج عنه أية خسائر في الأرواح، وأن الخسائر انحصرت في الممتلكات فقط.

وقال رئيس حي باب الشعرية -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه تفقد منذ قليل موقع الحريق وتأكد من سيطرة قوات الحماية المدنية على الحريق والعمل على منع امتداده الى العقارات المجاورة.

وكان حريق قد شب اليوم في ورشة أحذية بالطابق الاخير بعقار مكون من 4 طوابق بميدان باب الشعرية، ولم تتحدد أسبابه بعد، وتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا