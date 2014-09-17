محافظة القاهرة: حريق باب الشعرية أسفر عن خسائر في الممتلكات

أكد المهندس مصطفى عبدالعزيز رئيس حي باب الشعرية أن الحريق الذي شب اليوم الأربعاء بأحد العقارات في ميدان باب الشعرية لم تنتج عنه أية خسائر في الأرواح، وأن الخسائر انحصرت في الممتلكات فقط.

وقال رئيس حي باب الشعرية -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه تفقد منذ قليل موقع الحريق وتأكد من سيطرة قوات الحماية المدنية على الحريق والعمل على منع امتداده الى العقارات المجاورة.

وكان حريق قد شب اليوم في ورشة أحذية بالطابق الاخير بعقار مكون من 4 طوابق بميدان باب الشعرية، ولم تتحدد أسبابه بعد، وتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

أ ش أ